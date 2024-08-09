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開車冒大量白煙別緊張 駕訓班教練教「三種顏色」辨別故障

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己練車時，前方車輛上坡起步撞上安全島，車底還冒出陣陣白煙。圖／擷取自Threads
網友分享自己練車時，前方車輛上坡起步撞上安全島，車底還冒出陣陣白煙。圖／擷取自Threads

暑假長達兩個月，許多學生會趁著放假到駕訓班學習開車，但每個人的學習能力大不同，就有網友分享自己練車時，看見前方車輛上坡起步撞上安全島，車底還冒出陣陣白煙，讓他嚇了好大一跳。

一名網友在Threads上發布了一則影片，影片中駕訓班前車正在進行「上坡起步」的關卡，車輛卻疑似是失控撞上中間安全島，排氣管還冒出大量的白煙，讓他嚇到直呼：「我都不知道現在考駕照要考燒胎…」。

文章發布才不到8小時，便吸引破萬網友轉發，不少人產生共鳴，紛紛在留言標注自己的好友，「我怎麼感覺看到我」、「同樣都練習，為什麼他們教的比較好玩」、「報名費值得了」、「他考的的不是駕照，是F1的賽車執照」、「很像被警察圍捕的現場⋯」、「教練還活著嗎？」

另一派網友擔心，該車駕駛未來若是考到駕照後上路，是否會對用路人造成威脅，「千萬拜託這個別放到路上來，這比不會玩GTA（知名遊戲「俠盜獵車手」）的人還危險」、「這台車下一秒要去哪裡很難預測」、「開自排都能燒，不知道他到底有沒有好好學」、「觀念很好，有保持安全距離，問題是，這距離夠不夠安全？」

也有人跳出來替前車駕駛解釋，這個關卡對於新手駕駛來說相對困難，「手排車」只要是上坡停止狀態就一定要拉手煞車，駕駛可能第一次上課太過緊張，才會踩下油門而忘記放煞車，況且會上駕訓班代表還需要學習，網友們沒有必要針對他來做批評。

事實上，排氣管冒出大量白煙並不是「燒胎」，有可能是車體發生故障。

中和九龍汽車駕訓班寫道，「排氣管冒煙不只造成空汙又傷愛車，我們可以從尾氣顏色來看看愛車出了什麼問題」：

白煙：空氣濾清器髒了、化油器出現故障
藍煙：車子加速無力、雜訊變大、引擎吃機油
黑煙：引擎汽油燃燒過度、汽車氣缸壓力太低（燃燒不完全）

駕訓班

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