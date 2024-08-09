AI將取代人類？國健署、WaCare、Google推動數位永續健康

AI將取代人類？還是成為人類永續的解方？這取決於如何應用，衛福部國健署推動「722」全民量測血壓活動，透過數據分析提供健康風險預測；南山人壽成立健康守護圈平台，在理賠之前就提供服務；家樂福以AI生成食譜，再以上線上購物指定配送，指引一家之「煮」，每天都能大顯身手。

由衛福部國健署主辦，台灣高血壓學會和WaCare協辦的「企業永續新智慧，利用AI護健康」講座沙龍，八月五日於Google台北辦公室舉行，這場講座邀請Google、張榮發基金會、聯合報、南山人壽與家樂福等代表，討論企業永續與AI轉型。

衛福部長邱泰源致詞指出，科技是永續健康生態系的重要支柱，全世界都面臨健康不平等，致力改善健康不平等是是近年衛福部努力目標，台灣面臨人口高齡、極端氣候，慢性病患增加等挑戰，需要透過科技力量協助轉型，支持永續健康生態系。

Google總經理林雅芳表示，許多人擔心人類會被AI取代，其實不用擔心，「不會AI的人才會被取代。」估計到了2023年，台灣運用AI帶來的效益可達三點二兆，使GDP成長13%。Google透過AI趨動，將協助台灣成為亞洲矽谷。

Google長期投資數位健康照護，副總李殷豪說明，Google研發「Med-PaLM」，是全球第一個在美國醫療執照考試（USMLE）取得「及格」的AI模型，接著登場的Med-PaLM 2，更是達到專家等級，並與國內多家醫療所合作，包括與中醫大附醫提供的癌症相關數據和資料進行訓練，製作「客製化癌症治療指引、化療問答集」。

張榮發基金會董事長吳景明表示，基金會宗旨是幫助有需要的人，以公益為已任，對弱勢提供急難救助，並對社福機構提供資源與贊助。近年與WaCare合作開展全銀運動，例如在距離台中高鐵站來回車程五小時的南投縣仁愛鄉馬烈文健站，讓老人家在疫情時參加線上活動，全銀運動有五十萬人次數參與。

聯合報系永續長羅國俊指出，在健康台灣的永續拼圖中，除了有政府、企業、NGO 等組織，媒體更不能缺席。聯合報系作為第一個成立永續部的台灣媒體，但不應該是唯一，不只做報導，更要以實際行動改變社會、也改變媒體，並建立夥伴關係。

國健署長吳昭軍指出，在疾病發生之前就先預防，是國健署的重要任務，全球因高血壓導致疾病死亡人數超過新冠、癌症與糖尿病，高血壓必須及早發現並控制，定期量血壓是血壓管理第一步，呼籲18歲以上民眾，每年至少要以722原則量一次血壓。

總統賴清德在健康台灣論壇中提出「888 計畫」。未來八年要將八成的三高病患納入照護，其中80%接受治療，最終達到80%控制率。國健署慢性疾病防治組長吳建遠指出，國健署建置血壓管理網絡計畫，結合企業、連鎖通路建置的血壓站，收集血壓數值上傳至 WaCare APP，再利用 Google技術判讀數據，進行風險評估與後續衛教。

會中由WaCare創辦人潘人豪擔任主持人，由台灣高血壓學會常務理事、台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民、家樂福電子商務暨數位長林文子、南山人壽資深協理林哲仰，共同討論「AI x ESG x 健康」的應用。

「我們每天在救很多病人，但如果把精力投資在防治高血壓或三高防治，每天救的人數就超過我們一輩子看的病人。」鄭浩民指出，心臟科醫師經常為患者做心導管、電燒，但是，「這些都是後端的事情」。

長期以來，高血壓是所有疾病危險因子第一名，鄭浩民指出，研究發現血壓每增加一個毫米汞柱，就會使心血管風險增加2%。心血管疾病跟癌症不同，可預測並可預防，找出病患並提供飲食、藥物、生活習慣調整等介入策略，如果我們及早在前端做很多端努力，就可減少中風、心肌梗塞或猝死等事件。

鄭浩民指出，在高血壓防治的「888」方面，知道自己血壓高的民眾大約六成多，其中三到四成接受治療，但真正達到控制的只有三成，還有很大努力空間。

過去血壓數值用紙本記錄，現在數位時代，高血壓學會與WaCare創辦人潘人豪一起推動「高血壓的數位轉型」，在國健署支持下，宣導居家量血壓並運用相關數據促進民眾健康，期待未來能有更多應用。

家樂福電子商務暨數位長林文子說明智能食譜的發展，將AI與烹飪結合運用，這項創新在2024 AI TAIWAN未來商務展中，拿下「創新商務獎評審團大獎」、「最佳體驗創新金獎」及「最佳商模創新銀獎」三項大獎。

林文子指出，一開始的發想是「現在職業婦女很多，會煮飯的爸爸也很多，每天都要煮什麽都不知道，我們怎麽樣節省他們的時間？」於是在平台上利用AI自動產生食譜。只要勾選食物和烹熟風味，就自動生成食譜，且按鍵就下單食材，直送到府。幫助忙碌的上班族解決問題，線上購物還可以指定時間到達，讓消費者拿到最新鮮的食材。

南山人壽資深協理林哲仰指出，南山服務台灣約四分之一人口，已是社會安全網的一部分。南山透過保戶數據與智慧化工具，創造新的服務模式，例如外溢保單，客戶買了保險，若透過健身、運動，管理三高或做健檢等行為維持健康，在年度保費或保額就有一些回饋；最近氣候變遷議題倍受關注，南山也開始研究對應的保單。

另外，縮短臥床必須從健康與亞健康狀況著手，南山人壽與醫療照護業者成立「健康守護圈」平台，在理賠之外，提供疾病預防、慢病管理與失能照護等服務，時不時還舉辦一些競賽，給予參與者獎勵，透過這些手段讓民眾一起更健康。

約有四十多個企業參與講座，包含科技服務、電信、超商、生醫、保險、運輸、電子、食品與金融等領域，皆表示願意加入國健署「建置血壓管理網絡計畫」，共同布建全台血壓站網絡，讓民眾更便利的量測血壓。期待AI成為推動企業永續發展的工具，未來將持續擴大合作規模與效益。