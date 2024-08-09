七夕龍山寺拜月老 文化市集「教你愛」

明天是七夕情人節，新富町文化市場「新富有樂市」推出限定七夕主題活動，邀民眾跟隨導覽走訪龍山寺，教人拜月老、求月老，周末市集攤位也有刻印、提供拍立得等服務，留下七夕紀念。

忠泰建築文化藝術基金會發布新聞稿表示，七夕主題市集「決定愛你一萬年」，中，精選21組品牌齊聚室內市集。此外另有七夕主題企畫，如台灣設計品牌印花樂工作坊「一份午餐單位的愛：從設計到印製的便當袋DIY！」，從圖樣創作開始，邀民眾體驗印刷雙重技法，親手印製獨一無二的便當袋。

在「紅線、御守、鹼粽冰——召喚萬華戀愛之神！」活動中，新富町文化市場則邀請在地導覽專家「沐育文化」教導參拜龍山寺月老的方法，如月老愛吃什麼、遊怎麼綁紅線等，另走訪艋舺老城區，訴說百年前驚心動魄的戀愛故事等。

忠泰建築文化藝術基金會表示，「決定愛你一萬年」室內市集聚集咖啡、美食、飾品、刻印等21組品牌。為響應市集主題，手寫字品牌「沒有文青」將提供限量「愛的客製化拍立得」服務，為民眾寫下的愛情宣言，「暇瑕寫字工作室」則讓民眾在市集挑選印石後，由藝術家為民眾現場刻印。

2024新富有樂市七夕主題活動「決定愛你一萬年」明天起將於11日於台北萬華展開。