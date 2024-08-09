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夏季隱翅蟲煩人恐釀皮膚重傷害 謹記「三原則」讓牠不再打擾

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己睡覺前感受到脖子有蟲在爬，檢查後才發現早已一片通紅。圖／擷取自Threads
網友分享自己睡覺前感受到脖子有蟲在爬，檢查後才發現早已一片通紅。圖／擷取自Threads

台灣夏季高溫多雨，讓不少昆蟲轉趨活躍，尤其每到夏天必出沒的「隱翅蟲」，也成為人類懼怕的蚊蟲之一。有網友分享自己睡前感受到有蟲在脖子上爬，下意識撥掉後才發現事情嚴重了，頸部一片通紅。

一名網友在Threads上發文，說明自己某天晚上準備睡覺時，突然感覺到脖子似乎有蟲在爬，下意識用手撥掉後，才發現是隱翅蟲在亂竄，而她的頸部早已一片通紅。

貼文發布後吸引網友們留言，分享自己遇到隱翅蟲的慘痛經驗，「千萬不要抓… 不然抓到哪爛到哪…」、「上週四晚上才被咬在膝蓋窩的上下兩處超級痛，到昨天才能走路」、「我同事跑到眼睛，整張半邊臉毀容，後來有變好」、「我之前睡醒手肘內側直接一片紅，手幾乎伸直一個禮拜一彎就痛，疤痕過很久才消失」。

夏天是隱翅蟲活躍的季節，隱翅蟲不會主動蟄咬人，遇到不要用手拍。圖／台中市政府提供
夏天是隱翅蟲活躍的季節，隱翅蟲不會主動蟄咬人，遇到不要用手拍。圖／台中市政府提供

也有人提醒原PO要趕快就醫，避免對皮膚產生更多的傷害，「隱翅蟲毒性很強，對皮膚造成嚴重的傷害儘速搽藥治療！」、「這個要好好照顧傷口大概一個月喔，我前幾個月大面積潰傷」、「千萬不能拍死，我當兵野外訓練無意間拍死，直接起大水泡」、「趕快去看皮膚科不要去摸，會起水泡灼燒感」。

知名網站「早安健康」提到，若是不幸遭遇到隱翅蟲上身，應該要盡快以肥皂及大量清水清洗傷口，並以紗布覆蓋避免感染，儘速就醫領藥，才能預防皮膚留下疤痕。至於家裡該如何提防，只要掌握三原則「關緊門窗、定期清理、小心驅趕」，就能大幅減少隱翅蟲的侵襲，千萬不能徒手將牠打死！其體液含有具腐蝕性的隱翅蟲素，人的皮膚接觸約10-15秒就可能會產生嚴重的灼傷。

隱翅蟲撲在人體表面不會叮咬人，但被拍死後的濺出體液會灼傷皮膚。記者簡慧珍／攝影
隱翅蟲撲在人體表面不會叮咬人，但被拍死後的濺出體液會灼傷皮膚。記者簡慧珍／攝影

夏天 皮膚科 隱翅蟲

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