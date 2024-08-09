快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明中南部嚴防豪雨！瑪莉亞颱風下周登陸日本 不排除發展熱帶系統

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
明天清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

中央氣象署指出，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。另外，輕度颱風瑪莉亞預計下周登陸日本本州，對台灣沒有影響，但未來一周日本南方及台灣附近還是大低壓環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，偏西南風，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午彰化以南雨勢明顯，甚至有短延時豪雨，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨，山區有大雨機率。

張竣堯指出，下周日至周一西南風減弱，雨勢趨緩，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區要留意局部大雨。

他表示，下周二至周三各地多雲，清晨至上午西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，其中山區可能有局部大雨。下周四、周五水氣增加，各地多雲，西半部有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，明天至下周一各地高溫約32至36度，台北盆地及花東縱谷可能有36度以上；下周二至周五雲量多，各地普遍為32至35度。

另外，張竣堯也說，輕度颱風瑪莉亞為今年第5號颱風，今天下午位於台北東北東方2530公里海面，預計下周登陸日本本州，對台灣沒有影響，但未來一周日本南方及台灣附近還是大低壓環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。

日本 雷雨 颱風

延伸閱讀

國家級警報響！新北、桃園、新竹山區暴雨 台南雨彈升級豪雨

雨區擴大 豪雨狂轟小琉球 北北桃大雷雨

瑪莉亞颱風下周將侵襲日本 粉專曝這5地可能受影響

雲嘉以南明天凌晨再次大雨 日本旅遊這2天注意瑪莉亞颱風

相關新聞

明中南部嚴防豪雨！瑪莉亞颱風下周登陸日本 不排除發展熱帶系統

中央氣象署指出，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。另...

愛喝咖啡、不運動超NG！網路熱議缺鈣可能導致的9大狀況竟然是這些

90%的台灣人都缺鈣！ 骨質流失、失眠、易怒、皮膚癢，都可能與缺乏鈣質有關，快來看看鈣質不足對你的生活影響，和有哪些補鈣方式吧！

AI將取代人類？國健署、WaCare、Google推動數位永續健康

AI將取代人類？還是成為人類永續的解方？這取決於如何應用，衛福部國健署推動「722」全民量測血壓活動，透過數據分析提供健...

學者籲課酒捐挹注健保 醫界大老：不該健保支付項目應移出

癌症是25至64歲勞動生產族群的頭號死因，台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋表示，青年罹癌造成大量勞動人口離開職場和巨大的...

電影「睡人」現實版？23歲男突不吃不動 診斷為呆滯型僵直症

電影「睡人」（Awakenings）中，男星勞勃狄尼諾飾演的腦炎青少年讓影迷印象深刻。現實生活中，一名23歲男子突然不吃...

2421m的迴聲-阿里山林鐵全線紀行新書發表 記錄百年鐵道變化與人情味

嘉義阿里山林鐵經漫長15年修復全線通車，再現風華。任職阿里山林鐵及文資處的吳明翰費時5年，完成《2421m的迴聲─阿里山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。