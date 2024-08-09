明中南部嚴防豪雨！瑪莉亞颱風下周登陸日本 不排除發展熱帶系統

中央氣象署指出，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。另外，輕度颱風瑪莉亞預計下周登陸日本本州，對台灣沒有影響，但未來一周日本南方及台灣附近還是大低壓環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。

氣象署預報員張竣堯表示，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，偏西南風，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午彰化以南雨勢明顯，甚至有短延時豪雨，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨，山區有大雨機率。

張竣堯指出，下周日至周一西南風減弱，雨勢趨緩，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區要留意局部大雨。

他表示，下周二至周三各地多雲，清晨至上午西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，其中山區可能有局部大雨。下周四、周五水氣增加，各地多雲，西半部有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，明天至下周一各地高溫約32至36度，台北盆地及花東縱谷可能有36度以上；下周二至周五雲量多，各地普遍為32至35度。

另外，張竣堯也說，輕度颱風瑪莉亞為今年第5號颱風，今天下午位於台北東北東方2530公里海面，預計下周登陸日本本州，對台灣沒有影響，但未來一周日本南方及台灣附近還是大低壓環境，不排除有熱帶系統發展，將持續觀察。