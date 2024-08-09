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早年盛名散盡…2大海水浴場變「危險水域」 只能踏浪不能下水

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影

尷尬！苗栗縣崎頂海水浴場、通霄海水浴場早在日治時期就已開闢，也曾是國人盛夏時節戲水游泳的熱門去處，但隨遊憩形態愈來愈多元，遊客泳客人潮不再， 加上沙岸地貌變遷、保安林法規限制等諸多因素，早年光環和盛名已漸散盡，甚至被立起「危險海域」警告牌，讓人唏噓。

竹南鎮崎頂海水浴場20多年前曾有竹科知名的有機超市承租經營，但一、二年後就因不堪虧累而解約，十多年前甚至一場颱風過後，整個沙灘消失，只留下無數礫石，雖然下一場颱風又把沙灘帶了回來，但沙岸變貌的衝擊已難改變，讓海水浴場的功能和條件不再。鎮公所一度想規畫改為高檔殯儀館，不料構想一提出，地方民眾就群起抗議，惹來軒然大波。

通霄海水浴場沙灘平直廣闊，擁有大片林帶，往年還有罕見的「內海」，堪稱中部甚至全台條件最好的海水浴場 ，但多年來委外經營招標不易，也發生業者投資搭建的設施被拆，對鎮公所提告的糾紛；鎮公所曾收回自營，以鎮內消費就發入場券的方式鼓勵遊客前來。

鎮公所近年因找不到救生員難以委外，乾脆全年免費開放，但遊客只能在岸邊淺灘 「踏浪」，卻不能下水游泳，還被掛上「危險水域」警告牌，場景尤其尷尬。

通霄、崎頂兩大海水浴場內都有保安林帶，早年業者或鎮公所搭建的不少設施都因屬違建被拆除， 崎頂還有兩幢大樓無建照、使照，無法使用。

崎頂海水浴場的保安林在司令台附近有一條看不見的界線 ，跨入保安林帶，海灘礫石、漂流木四散，加上親子戲水池被填平、賞海木造平台被拆，景象破敗，和另一半標租園區整理有序，形成強烈對比。承租業者曾在颱風後發現倒木，幫忙清理砍除，但被林務人員警告要法辦，讓業者不敢再碰觸保安林的「禁區」。

苗栗縣文觀局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，假日都吸引大批遊客人潮及車潮，讓鎮民感嘆彷彿回到數十年前海水浴場的榮景，但未來能否持續活化，仍是關鍵。

針對保安林地開發限制，林業及自然保育署新竹分署表示，保安林當初會編定，目的為保護國土安全，地方政府如有需求，目前在保安林每筆地號內，只要不造成保安林「破口」，可申請設置660平方公尺以下的固定設施。另外，大部分保安林也都與地方簽有無償的「植生綠美化」租約，由地方負責管理維護。

崎頂海水浴場的沙灘如今處處有礫石，已失去海水浴場的功能。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場的沙灘如今處處有礫石，已失去海水浴場的功能。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營，但海灘區塊已失去海水浴場下水游泳的功能和條件，被列為無人管理的危險水域。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營，但海灘區塊已失去海水浴場下水游泳的功能和條件，被列為無人管理的危險水域。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場原有的親子戲水池，如今已被填平。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場原有的親子戲水池，如今已被填平。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能在岸邊淺灘踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場被掛上「危險水域」警告牌，禁止下水游泳，親子和遊客只能在岸邊淺灘踏浪，卻不能下水游泳。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營，但海灘已失去海水浴場游泳的功能和條件。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營，但海灘已失去海水浴場游泳的功能和條件。記者胡蓬生／攝影

沙灘 海水浴場 颱風

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