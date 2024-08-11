好想要一頭亮麗秀髮！6大護髮產品比較助你找出專屬護髮方案



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「護髮產品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大護髮產品有何異同。

市面上護髮產品種類繁多，功效從基礎修護、撫平毛鱗片到深層滋養各有不同，因此根據自身的髮質和需求來挑選合適的護髮產品，並於正確的時機使用，才能讓頭髮得到最佳的護理效果；接著就一起來看看各大護髮產品的比較吧！

「髮油」柔順效果與高雅香味成約會神器 「潤髮乳」防打結還你絲滑秀髮

▲ 網友熱議6大護髮產品比較 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「護髮產品」相關話題的討論，可以發現「護髮油」最受熱議。髮油的高滋潤度能迅速撫平毛躁、帶給髮絲絲滑光澤，無論是用於日常保養或修護受損髮都十分適合；其更有減少熱傷害的功效，能避免造型吹整時損害髮質，再加上免沖洗、省時省力的特性，成為不少人的愛用護髮品，令網友直呼「真的太需要髮油了」。

此外，許多髮油還兼顧香氛效果，有KOL便推薦私藏的香氛髮油，稱其滋潤效果「一級棒」，還表示「約會超級適合抹在髮絲上，柔順的髮絲加上誘惑的味道，根本斬男必備！」，引起熱烈討論。

然而，髮油的缺點就在於質地較油膩，可能導致頭髮扁塌而帶給他人「油頭」印象，塗抹時也可能因較難吸收而使雙手感覺黏膩，讓部分網友直言「真的不喜歡抹完頭髮手還是很油膩的髮油」，認為要找到「修護力夠，擦完又不會太油太黏的髮油」並不容易。

而「潤髮乳」也受到不少網友的關注。潤髮乳能在包覆髮絲後撫平外層毛鱗片，雖較不具有提供營養的修補功效，但能有效柔順髮絲並增加頭髮光澤，讓有使用潤髮乳習慣的網友紛紛說道「用完之後頭髮確實柔順許多也不會毛躁了」，推薦用作日常護理。

也有網友提到無論是每天用還是隔日用，都要注意「不要用到頭皮＋清洗乾淨」，避免損害頭皮健康，並提醒潤髮乳「主要目的在防打結」，若髮質受損太嚴重，建議還是要搭配其他具有深層修護效果的護髮品，才能達到治標又治本的效果。

此外，擁有豐富蛋白質、胺基酸、維他命等頭髮所需營養與保濕成分的「髮膜」也被不少網友點名。大多數髮膜需要在使用後沖洗，而其滋潤度較高，尤其適合保養因漂、染、燙而乾燥、嚴重受損的髮質；便有網友打趣說道，自己每次使用髮膜後「都會嚇一跳」，頭髮不僅恢復絲滑，彈性也會變得更好，「內外修補」的修護效果令人驚艷。

你平時也有護髮的習慣嗎？每種護髮產品所適合的髮質與使用時機各有不同，在挑選時不妨參考以上比較與網友的使用心得，找到最適合自己的護髮方案，養出一頭健康亮麗的秀髮！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護髮產品」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/07-2024/07/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw