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午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

挺過凱米豪雨 南市道175線易滑動區展整治成效

中央社／ 台南9日電

台南六甲區大丘里南勢坑路段邊坡位處泥岩地層，易形成滑動面，相當不穩定。工務局採創新三層次排水系統，成功挺過凱米颱風1766mm累積雨量壓力測試，展現復建整治成效。

台南市工務局指出，大丘里南勢坑路段、市道175線約25K+410附近邊坡區域，位處泥岩地層，上伏崩積層泥岩浸水軟化，易形成滑動面，30年來每逢汛期豪雨常使地下水位驟升，誘發整體邊坡滑動加劇。其中在颱風過境更是會產生30至50公分位移量，影響通行安全。

經委託專業顧問公司對當地地層滑動區進行地滑調查及邊坡監測等評估，發現地下水上升為主要滑動誘因，於民國109至112年起逐年分期進行復建工程。

工務局指出，復建工程採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除進行路基保護工程外，採用創新三層次治理邊坡降水規劃。首先是完善地表排水系統，建置橫向截水溝及滑動邊界縱向排水，使地表水快速導排至溪底。

再者，為減少地下水壓上升，採中邊坡內深層排水使坡面水平集水管將邊坡內的地下水導出；第三是為延緩滑動災害，提升道路安全，109年首次嘗試開鑿2座大口徑集水井後，豪大雨期間洩降地層中深層地下水的效能顯著提升。

7月底颱風凱米為中南部帶來豐沛雨量，期間於地滑區降下累積雨量高1766mm，工務局透過自動化監測預警防災系統，即時監控地滑區雨量、水位上升量、地表位移、地層位移及地錨預力變化等。透過監測數據顯示，創新三層次治理邊坡降水成效良好，有助維持道路路基及邊坡滑動均呈穩定狀態。

工務局強調，除持續改善道路及邊坡整治，同時透過創新排水系統建置與自動化監測預警防災系統的先進科技輔助防災整治管理，有效保障民眾安全。

凱米颱風 地下水 雨量

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