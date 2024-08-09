防網路兒少性剝削 民團辦特展籲關注

網路兒少性剝削問題不容忽視，台灣展翅協會舉辦兒童人權暨防制網路兒少性剝削特展，聚焦個資隱私、網路交友、網路詐騙、網路誘拐及性私密影等主題，盼喚起大眾對議題關注。

數位時代為兒少帶來了無數的機會，也潛藏著不容忽視的風險，其中網路兒少性剝削問題迫切，通報案件逐年上升，2023年將近3000件。

台灣展翅協會今天起至18日止，於松山文創園區舉辦「網路叢林大冒險—兒童人權暨防制網路兒少性剝削特展」，盼提升兒少及家長對數位時代網路風險的認識以及正確的防護知識，並推動數位環境中兒童人權的保護。

展翅協會今天發布新聞稿指出，台灣展翅協會於1994年成立，30年來致力於防制兒少性剝削、推動兒少上網安全及提倡兒童人權，工作涵蓋倡議法律政策的改革、教育宣導、被害人服務，這次以多年實務工作經驗中觀察到的現象和豐富的專業知識來規畫展覽內容。

展翅協會說，這次展覽聚焦於個資隱私、網路交友、網路詐騙、網路誘拐及性私密影像五大主題，這些議題彼此緊密相連也與兒少性剝削密切相關，兒少可能因為網路交友、詐騙或誘拐，導致個資洩露或性私密影像被散布而遭受傷害，因此需要同時關注這五大議題才能更有效地預防網路兒少性剝削。

展翅協會也提到，展覽以充滿童趣卻又暗藏風險的小怪獸帶出五大主題，透過互動的展示設計、風險情境闖關、生活化的案例，讓兒少、家長及民眾了解各類網路風險的特徵和防範方法，展覽也強調兒少在數位環境中的權利，以及家長在陪伴兒少探索數位環境的角色。

展翅協會指出，協助兒少學習安全、負責任地使用科技，使其有能力正向地回應及處理網路上碰到的挑戰危機，能夠有助預防兒少性剝削及各項網路風險，而家長們在數位時代中應該以開放和支持的態度面對孩子，與他們共同學習數位安全知識，並建立良好的親子溝通管道，與孩子們一起數位時代中成長，歡迎帶著孩子到特展勇闖網路叢林，打敗網路風險怪獸。