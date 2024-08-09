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國家公園是自然碳匯重要基地 玉管處辦專家講座

中央社／ 南投縣9日電
玉管處13日辦理到校暑期碳匯講座，邀自然碳匯專家講授氣候變遷。圖為玉山國家公園一景。圖／聯合報系資料照片
玉管處13日辦理到校暑期碳匯講座，邀自然碳匯專家講授氣候變遷。圖為玉山國家公園一景。圖／聯合報系資料照片

國家公園是氣候變遷重要解方「自然碳匯」重要基地，玉山國家公園管理處13日辦理到校暑期碳匯講座，邀自然碳匯專家林俊成講授氣候變遷成因現況，到自然碳匯對策方案等內容。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，國家公園是氣候變遷重要解方「自然碳匯」重要基地，玉山國家公園擁有玉山箭竹廣闊草原，也是生物多樣性保護區之一，草原生態系是地球重要自然碳匯之一，維護生物多樣性也是緩解氣候變遷自然解方。

玉山國家公園管理處表示，為讓學生了解氣候變遷及淨零碳匯，8月13日下午1時在國立水里商工視聽室辦理「從氣候變遷到自然碳匯，我的未來我參與」專題演講，邀自然碳匯專家、農業部林業試驗所主任祕書林俊成主講，讓學生認識未來可能面對議題及可行解方。

玉管處表示，林俊成是國立台灣大學森林學研究所博士，專長氣候變遷衝擊評估、碳吸存、碳交易、碳循環、碳匯交易等領域，這次受邀為水里商工暑期體育班學生約60人、水里國中師生12人，講授從氣候變遷成因現況，到自然碳匯對策方案等內容。

玉管處表示，聯合國「2030永續發展目標」是完備減緩調適行動以因應氣候變遷及影響，國內公布施行氣候變遷因應法，明訂2050年溫室氣體淨零排放目標，以5年為1期方式研訂階段管制目標逐步落實，推動減緩溫室氣體與建構氣候變遷調適能力，創造社會、經濟、環境永續發展。

氣候變遷 永續 玉山國家公園

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