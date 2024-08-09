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夏季兒童嚴重肺炎比例暴增3倍 發燒3天不退是警訊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
學齡前兒童是這波肺炎的主要患者，醫師建議，感冒症狀超過3天就有可能是肺炎，宜接受全面檢查。圖／羅東博愛醫院提供
學齡前兒童是這波肺炎的主要患者，醫師建議，感冒症狀超過3天就有可能是肺炎，宜接受全面檢查。圖／羅東博愛醫院提供

夏天來臨，多種呼吸道病原同時流行，宜蘭羅東博愛醫院近月收到的肺炎比例大增，7月就有約3分之1的住院病例是肺炎，也導致等待病床時間超過24小時。醫師提醒，病患多數是學齡前兒童，較之前增加3倍，病發初期常被誤認為感冒，若發燒超過3天未退，應盡快接受全面檢查。

博愛醫院統計，7月分總住院病例約為300多名，其中100多名就是各種肺炎病例，急診連續數周每天出現大量病人，持續滿床，平均待床時間超過1天，有些病患甚至要等到2天；這波肺炎包含多種呼吸道病原，常見的如肺炎鏈球菌、黴漿菌，也有新冠病毒、腺病毒等案例。

博愛醫院小兒科主任謝錦桐指出，學齡前兒童是這波肺炎主要患者。3到5歲是免疫力發展的關鍵時期，多接觸病毒可以訓練身體的抵抗力；目前3到5歲的兒童多出生於疫情期間，受到妥善的防護照顧，卻也因此沒有面疫系統訓練，解封後成為容易感染肺炎的族群。

「病況程度也在加重！」謝錦桐強調，過去肺炎惡化為嚴重肺炎的比例大概是10%，但近日已經成長到30%到40%，臨床時不少案例的X光片，肺部呈現一片白，其中又以黴漿菌突變後產生抗藥性最難治癒。

謝錦桐提醒，肺炎初期症狀與感冒類似，包含發燒、咳嗽、喘氣與虛弱等等，若症狀超過3天，應盡快到醫院接受全面檢查，以免延誤治療；此外也建議民眾重拾過去防疫習慣，勤洗手、戴口罩、避免出入公共場所，幼童與高風險族群補打疫苗，防患未然。

近月以來肺炎門診人數大增，兒童肺炎病例增加3倍，病患待床時間超過24小時。圖／羅東博愛醫院提供
近月以來肺炎門診人數大增，兒童肺炎病例增加3倍，病患待床時間超過24小時。圖／羅東博愛醫院提供
圖為8歲女童感染嚴重黴漿菌肺炎，肺部呈現一片白。圖／羅東博愛醫院提供
圖為8歲女童感染嚴重黴漿菌肺炎，肺部呈現一片白。圖／羅東博愛醫院提供

肺炎 腺病毒 黴漿菌

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