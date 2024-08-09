長榮航勤工會遭資方把持、技術性流會 勞動部要求桃市府輔導

長榮航勤基層員工、長榮企工、桃園市產業總工會今到勞動部指控長勤工會長期遭資方把持，持續黑箱獨裁，造成工會前6年都未正常招收會員、成立至今未正常收取會費、申請到成功入會時間超過1年、工會幹部多為主管階層、連續三年未召開會員大會且屢次流會等九大亂象。

要求勞動部拿出魄力解決長勤工會問題。勞動部則允諾將請桃園市政府輔導工會依法召開會員大會。

長榮航勤施姓員工說，從2023年元旦爆發依法休假事件以來，長勤工會的黑箱獨裁不斷浮上檯面，工會幹部幾乎都是公司主管，成立6年沒有正常招收會員，基層員工要加入就想盡辦法阻擋拖延超過1年，不幫基層員工爭權益，更被勞動部不當勞動行為112年第22號案裁決決定書認證是資方工會，也連續3年沒有召開會員大會，放任毫無民意基礎的幹部繼續控制工會，完全不符合正常工會的運作標準。

長榮航勤林姓員工也說，基層員工為了翻轉長勤工會，用盡所有法律手段要求桃市府解散工會，但被桃園地方法院否准，要求桃市府徹免被資方控制的工會幹部、但勞動部說不行，基層員工依法連署要辦工會幹部的罷免投票，工會也拒絕執行，依工會法連署希望會員大會正常召開，罷免、改選幹部，通過對會員有幫助的提案，但工會完全不照民意執行，導致大會流會。

長榮航空企業工會的顧問周聖凱表示，疫情期間長勤人力不斷流失、勞動環境不斷惡化、資方的威權管理，演變疫後地勤嚴重缺工，進一步導致行李延誤、航班延誤，留下來的地勤人員工時變長、工作量變大，惡性循環下去，員工、旅客權益都受害，勞動部、桃園市府不該再繼續放任資方工會。

勞動部表示，若工會未依法定程序召開會議，或刻意擇定會員難以出席時間、地點辦理會議，導致會議屢次因出席人數不足流會，無法順利召開，工會會員可連署向主管機關提出指定人員召集會議要求，主管機關也應依法指定請求人召集會議，後續將請桃園市政府積極輔導工會召開會員大會，維護會員權益。