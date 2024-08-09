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排碳成本高 台鐵目標明年首季取得碳足跡標籤使用權

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵今年已啟動「旅客運輸服務碳足跡」，目標於明年第1季取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」。本報資料照片
台鐵今年已啟動「旅客運輸服務碳足跡」，目標於明年第1季取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」。本報資料照片

台鐵排碳成本高，因應2050淨零排放，台鐵公司表示，今年已啟動「旅客運輸服務碳足跡」，目標於明年第1季取得環境部「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」，另已針對4個特等站、28個一等站進行「組織型溫室氣體盤查」，目標明年第4季取得外部查證。

台鐵公司表示，台鐵轄下共有241個站，今年啟動32個站「組織型溫室氣體盤查」，涵蓋1065公里，包括台北、台中、高雄、花蓮、基隆、七堵、南港、松山、萬華、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、彰化、員林、斗六、嘉義、新營、台南、岡山、新左營、屏東、潮州、瑞芳、宜蘭、蘇澳新、玉里、台東。

台鐵公司指出，目前已完成排放源鑑別討論會議共有27站，尚餘彰化、員林、花蓮、玉里、台東5站將陸續完成，目標明年第4季取得外部查證。

台鐵公司也說，目前已辦理「旅客運輸服務」碳足跡盤查委外服務案，啟動碳足跡盤查相關作業，以查核碳排放數據，預計於明年第1季針對自強號、莒光號、區間車等40種車型取得「產品碳足跡標籤」使用權，並將此標籤運用於車票、手機訂票APP及公司官網等處公開揭露，旅客均能檢視查詢每個旅程的碳排放量。

台鐵公司表示，取得「產品碳足跡標籤」可釐清公司碳排熱點效益，並與成大基金會諮詢減碳路徑建議方案，未來除了持續配合政府公共運輸政策外，也持續研議採取能源多樣化措施、提升設備效能、耗能監控等相關減碳方案，轉型為低碳企業。

此外，根據經濟部「2022年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析」報告，台鐵的潛在排碳成本相較於其他公共運輸最高，恐受到電力業因徵收碳費增加不少成本。台鐵公司表示，雖然台鐵為用電大戶，但今年票價調整方案會依公式計算，不會因為單一電費影響票價。

台鐵 標籤 碳足跡

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