影／南海海槽地震範圍大 學者剖析地震、海嘯對台影響
日本宮崎縣昨天下午發生規模7.1地震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，不少民眾憂心會對台灣產生影響。中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，南海海槽地震可能發生地點距離台灣遙遠，但因距離太遠、地形變化等因素，不太會影響台灣，民眾可放心。
中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛說，日本地震調查委員會研究指出，南海海槽地震影響範圍廣大，且涵蓋人口密集地區，學者憂心可能會有重大影響，很早就開始一系列研究，監控可能發生地震狀況，2013年做出南海海槽地震圖資，畫出紅色可能影響範圍。
溫怡瑛表示，日本昨天地震發生在紅色星號位置，位在可能影響範圍評估邊界上，很多人憂心觸發南海海槽地震，目前日本也很高密度關注，畢竟之前有2011年東北大地震前車之鑑，現在大家都很緊張，但沒有人可以確保後續會不會發生更大地震。
溫怡瑛說，南海海槽往南延伸就是琉球海溝，一直延伸是會到台灣沒錯，但因距離非常長，大概有2000公里範圍，所以基本上在日本發生的地震不會影響到台灣，就算可能發生海嘯，也因距離太遠、地形變化等因素，其實也不太會影響到台灣，台灣民眾可以放心，日本民眾就要留意餘震。
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