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台中市社宅總戶數六都第四 中市府：自建戶數全國第二

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
國家住都中心規畫的「廍子安居」社宅今天動工，預計興建1430戶，預計2028年完工。圖／國家住都中心提供
國家住都中心規畫的「廍子安居」社宅今天動工，預計興建1430戶，預計2028年完工。圖／國家住都中心提供

國家住都中心規畫在台中北屯興建「廍子安居」社宅，今天上午內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人到場。住都中心董事長花敬群致詞說，台中市社宅總計1.5萬戶，在六都排第四，喊話協助找土地。江啟臣回應，台中社宅比雙北少了1萬戶，「中央在我的選區都沒蓋半戶」，應該要加油。

台中市都發局表示，台中市政府自建社宅總計1萬多戶，已達到中央賦予的目標，目前中央在台中興建約5千戶；若以中市自建的社宅數量計算，在六都與全國都排第二多，僅次於台北市。

「廍子安居」位於北屯區，這是台中市人口最多的新興發展區，總共規畫1430戶，為台中市戶數最多的社宅，總工程經費79.2億元，預計2028年完工；住都中心表示，這是中央在台中市開工的第7案社宅，也是北屯區第3案。

花敬群致詞表示，「廍子安居」社宅用地協調很久，感謝前立委、行政院中部服務中心執行長莊競程協助；台中市中央、地方合計社宅有1.5萬戶，在六都排名第四，喊話趕快把土地找出來，戶數要再往上追趕，蓋出連新加坡人都羨慕的社宅。

江啟臣隨後上台說，他去新加坡考察公宅3次，當地8成居民住公宅，台灣社宅需求提高，台中市285萬人口，流動人口超過300萬人，目前社宅才1.5萬戶不夠，雙北都比台中多出近1萬戶，「中央在我的選區都沒蓋半戶，但中市府有蓋」。劉世芳隨即在台下，雙手擺在嘴巴旁喊話「沒有土地」。

楊瓊瓔接著上台說，「廍子安居」社宅要感謝盧秀燕市長，以及當時市議員、現在當立委的黃健豪，因為原本用地要蓋廍子國中，後來幾經協調，一半蓋社宅、一半蓋國中，滿足居住與就學需要。

劉世芳最後上台說，這是台中市戶數最多的社宅，1430戶要花79億餘元，平均每戶成本超過500萬元，但這筆錢在台中買不到1間房；政府推動居住正義，要讓年輕人、經濟弱勢有房子住，租金補貼、包租代管未來目標為90萬戶，社宅要興建達25萬戶，藉此來平抑房市價格。

國家住都中心規畫的「廍子安居」社宅今天動工，中央、地方致詞你來我往過招。記者洪敬浤／攝影
國家住都中心規畫的「廍子安居」社宅今天動工，中央、地方致詞你來我往過招。記者洪敬浤／攝影

劉世芳 台中市 社宅

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