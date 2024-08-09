寶二水庫加高增加蓄水率 凱米颱風補足水庫庫容

為因應氣候變遷豐枯降雨不均的挑戰，水利署北區水資源分署於2021年百年大旱後辦理寶二水庫溢洪道溢流堰加高，工程於今年5月完工，將蓄容量提升至3357萬立方公尺，今年藉由凱米颱風帶來豐沛雨量，從7月30日開始水位蓄升作業，今日上午完成滿水位提高1.35公尺，水庫蓄水量較加高前增加210萬立方公尺，對穩定提供竹科產業用水及滿足大新竹地區民生用水需求有相當助益。

北水分署表示，百年大旱期間寶二水庫蓄水量最低僅剩82.2萬立方公尺、蓄水率2.6%，北水分署創新思維將溢洪道溢流堰加高，以5290萬元工程經費創造了210萬立方公尺蓄水增量，寶二水庫容量增加比率達6.5%，可相當幅度提高新竹地區供水穩定度及強化抗旱韌性。

北水分署表示，凱米颱風前寶二水庫蓄水量2652萬噸、蓄水率約79%，而水位蓄升作業採2階段進行，第1階段自7月30日上午起，於2天內蓄升0.75公尺，然後維持觀察7天，經監測及評估水庫無異常，隨後從8月8日開始第2階段於1天蓄升0.6公尺，今上午達到溢流堰加高後的滿水位151.35公尺，然後持續觀察7天，全部過程17天，均依照水庫安全評估規範辦理。

寶二水庫溢洪道溢流堰加高後，滿水位從標高150公尺提高為151.35公尺，蓄水容量從原來的3147萬立方公尺增加210萬立方公尺，達到3357萬立方公尺。溢流堰加高工程經費2953萬元，配合水位提升將取水塔操作平台改善的工程經費2337萬元。