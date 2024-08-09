蓄水量、滿水位雙創新高！凱米颱風帶來豐沛雨量 寶二加高溢流堰首溢流

新竹縣寶二水庫將溢洪道的溢流堰加高工程5月已完工，滿水位提高1.35公尺，可增加210萬噸的蓄水容量，藉由凱米颱風帶來的豐沛雨量，寶二從7月底開始進行水位蓄升作業，今天近午溢流堰終於首度出現溢流，水庫蓄水量及水位都創下歷史新高，打造新的里程碑。

水利署北區水資源分署指出，為因應氣候變遷豐枯降雨不均的挑戰，水利署在2021年百年大旱後辦理寶二水庫溢流堰加高，蓄水量比加高前可增加210萬噸（立方公尺），對穩定提供竹科產業用水及滿足大新竹地區民生用水需求，有相當助益。

北水分署表示，百年大旱期間寶二水庫蓄水量最低僅剩82.2萬噸、蓄水率僅2.6%，因此創新思維將溢流堰加高，以5290萬元工程經費創造210萬噸蓄水增量，水庫容量增加比率達6.5%，也提高新竹地區供水穩定度及強化抗旱韌性。

分署及水庫人員精算出今天上午10點可開始出現溢流，動員人力空拍、攝影要記錄下此「歷史時刻」，受風勢影響，溢流堰左側先開始出現一縷溢流，10點半左右，溢流範圍已逐漸擴大，最後出現全面溢流，場景雖緩慢不壯觀，卻讓工作人員強烈感受到歷史一刻。

北水分署表示，水位蓄升作業採兩階段進行，第一階段7月30日起，在2天內蓄升0.75公尺並觀察7天，經監測及評估水庫無異常，昨天8月8日進行第二階段，1天蓄升0.6公尺，今天上午達到溢流堰加高後的滿水位151.35公尺，隨後將持續觀察7天，全部過程17天，都依水庫安全評估規範辦理。

寶二溢流堰加高後，滿水位從標高150公尺提高至151.35公尺，蓄水容量從原來的3147萬噸增加210萬噸，達到3357萬噸，溢流堰加高工程經費2953萬元，水位提升後，取水塔操作平台也配合改善，工程經費2337萬元。