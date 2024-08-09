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午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

藤枝聯外道路持續落石 道路封閉管制

中央社／ 高雄9日電

中央氣象署持續對高雄發布豪雨特報，藤枝國家森林遊樂園在颱風凱米後部分開放，但因聯外道路10K路段上邊坡持續有落石掉落，目前道路封閉管制，今天起至15日休園。

林業及自然保育署屏東分署集水區治理科長林彥志今天表示，昨天上午10K路段持續有零星落石，下午5時許上方50公尺坡面大範圍崩塌完全阻隔道路，今天上午已開始清理，但現場仍持續有落石，將視現場及施工人員安全狀況下調整施工。

林業署及自然保育署屏東分署發布訊息表示，藤枝聯外道路10K路段上邊坡持續零星落石不斷，為維護用路人行車安全，林業保育署屏東分署即日起至15日進行道路搶修清理，實施交通管制，呼籲遊客請勿上山，開園時間將視現場施工狀況調整。

屏東 落石

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