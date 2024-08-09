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船員最低薪資調漲 6職位漲幅4%首度突破3萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部航港局​預告修正「船員薪資岸薪及加班費最低標準」，連帶調整船員最低薪資。圖為高雄港貨櫃港船隻。本報資料照片
交通部航港局​預告修正「船員薪資岸薪及加班費最低標準」，連帶調整船員最低薪資。圖為高雄港貨櫃港船隻。本報資料照片

配合勞動部調整每月基本工資為2萬7470元，交通部航港局​預告修正「船員薪資岸薪及加班費最低標準」，連帶調整船員最低薪資，其中台灣、香港琉球航線的船副、管輪、電技員、副理、事務長、報務人員最低薪資首度突破3萬元，來到3萬0150元，漲幅約4%，其他包括甲板助理員、輪機助理員等33個職位也跟進最低薪資略有調整。

每年平均有數百人報考航海人員，競爭激烈，交通部航港局今年舉辦第二次航海人員測驗，共729人報名，全程到考617人，合格率僅17.34%，更有一名70歲的高齡考生第12次報考「上岸」引發關注。

基本工資今年起從2萬6400元調升為2萬7470元，航港局也​預告修正「船員薪資岸薪及加班費最低標準」，台灣、香港琉球航線的船副、管輪、電技員、副理、事務長、報務人員從2萬8976元調整為3萬0150元；環島、湖泊、港區航線同樣職位則從2萬7615調整為2萬8167元。另外，環島、湖泊、港區航線也新增大副、大管輪、經理為2萬8311元。

另外，環島、湖泊、港區航線的甲板助理員、輪機助理員；部分航線的水手長、副水手長、餐勤長、銅匠、泵匠、機匠長、副機匠長、電技匠、冷氣匠、通用長、副通用長、服務員領班、幹練水手、舵工、機匠、大廚、通用員、機械士、水手、副通用員、副機匠、二廚、廚工、服務員、洗衣工、事務員等，均調整為2萬7470元至2萬7785元。

航港局表示，船員最低月薪資標準施行後，每年得由中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、中華海員總工會及中華民國船長公會協議調整方案，報請航政機關核定後調整。此次修正配合基本工資已調整實施，且已達成勞資雙方共識，為提升船員福利，有儘速實施急迫性與必要性，將公告日期縮短為14日，有意見或修正建議者，可於期限內陳述或洽詢。

航港局 航線 薪資

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