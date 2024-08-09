台灣愛滋疫情連6降後首反彈 較112年同期略增3%

明天是七夕情人節，疾管署提醒，今年截至7月為止，新增通報確診愛滋感染共584人，比去年同期略微上升3%，是國內愛滋疫情連6年下降後，首度「止跌回升」，籲守護自己與伴侶健康。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布最新統計，今年截至7月，全台新增通報確診愛滋感染人數計584人，與去年同期的568人相比，略微上升3%；其中以15至34歲族群確診人數最多共367人、占63%，且增幅也是最明顯的一群、達11%。

此外，新增感染者中31名為女性、占5%，較去年同期24人增加。

疾管署發言人羅一鈞接受電訪說明，國內愛滋感染好不容易連續6年下降，並在去年跌破千例大關，今年狀況出現反彈，儘管預估總人數仍會低於千例以下，但可能落在960至980例，比去年的940例略增。

感染人數上升的可能原因，羅一鈞表示，主要應該還是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後社會活動復甦的關係，無論是國內聚會或國外旅遊都大增，特別是年輕人的性行為增加傳播風險。

羅一鈞指出，其中特別要注意的是，雖然女性感染人數相對較少，但大部分女性個案對感染愛滋風險意識較低，且大多數為固定性伴侶，因此沒有進行愛滋篩檢的習慣，結果往往延遲就醫確診，發現時有5成已是愛滋病發病狀態。

七夕情人節將到來，加上現在正值暑假期間，本就是年輕族群社交高峰，羅一鈞提醒，民眾務必要落實安全性行為，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，如果有風險行為，經醫師評估後可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）來預防愛滋感染。

疾管署呼籲，因為感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，只要曾有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；若有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次；若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，則建議每3至6個月篩檢1次。