流感重症陷昏迷68天 7歲童腦死器捐延續大愛

突如其來的流感重症併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，讓年僅7歲女童露露陷入昏迷，住院68天後家屬忍痛放手，選擇遺愛人間，完成心、肝、腎器官捐贈，造福至少3個家庭。

這是馬偕兒童醫院成立10年來，首例兒童腦死後判定器捐個案。時間轉回到今年4月間，7歲女童露露（化名）連續發燒2天且咳嗽、流鼻水，到了第3天早上病況急轉直下，因意識不清被緊急送到馬偕兒醫急診室搶救。

儘管第一時間送醫，但因病毒攻擊而出現不可逆的腦幹損傷導致腫脹發炎，到院時腦幹反射已有一半消失，血壓下降、心電圖產生變化，有明顯心肌炎現象，急救後雖然血壓轉趨穩定，露露卻再也沒有醒過來。

收治露露的心臟科主治醫師田智瑋今天接受媒體電訪表示，露露過往沒有其他病史，如同一般正常小學1年級的學生活蹦亂跳，此次因流感病毒併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，屬於流感併發重症個案。

田智瑋坦言，露露送到醫院時的狀況很嚴重，住院2、3天後他就告訴露露的父母，雖然一般腦傷、腦神經損傷或是車禍造成的腦神經損傷，觀察期通常可以到1個月左右，但以露露的情況來說，恢復機率很低。

「畢竟原本是健康的小朋友，任誰都很難接受才3天就宣判無效。」田智瑋說，法律或醫學上有定義所謂的持續植物人狀態，要超過1個月才能符合定義，所以一開始建議父母可以先觀察1個月。

當時田智瑋也說明可能的選項，如果變好當然是大好事，如果沒有改變甚至變差，就要考慮是否走向安寧緩和醫療，過程中若心跳停止，就不進行急救，而最終的選擇：要不要器捐。

住院68天後，露露雙親在明白心愛的孩子已無法救回情況下，信仰的力量給內心充分支持，他們願以聖經一粒麥子落在地裡的教導，來祝福需要等候器官捐贈的孩子，使生命得以延續，捐出心、肝、腎等器官，造福至少3個家庭。

馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，國內器官捐贈個案不多，兒童更是罕見；依器官捐贈登錄中心資料顯示，截至目前為止，民國113年等候器官移植病人多達1萬1300人，已完成受贈者不到600人，顯示只有約5%的等待者可以有獲得移植機會。

田智瑋提醒，病毒感染併發重症的前驅症狀，常見有高燒、嘔吐、嗜睡、抽筋、手腳無力與意識不清等情形，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後受免疫負債威脅，仍要落實勤洗手、戴口罩，避免到人潮擁擠的地方，尤其高齡、孩童及免疫疾病族群應格外留意。