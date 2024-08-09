國家級警報響！新北、桃園、新竹山區暴雨 台南雨彈升級豪雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。今天台南市有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：台南市。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、新竹縣、桃園市。持續至下午2時30分。

新北市石碇區、新北市坪林區、新北市雙溪區「山區暴雨」，氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續至下午3時31分。

新北市三峽區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉山區暴雨「山區暴雨」，氣象署針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續至下午3時33分。以上區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全