台中肌肉男大生「小弟弟」冒出不明肉瘤 不痛不癢竟染愛滋

台中一名23歲陽光肌肉男大學生一個月前發現自己下體出現不明小肉瘤，由於不痛不癢，不以為意，直到小肉瘤越長越多，嚇到就醫，經抽血檢查赫然發現感染愛滋病，目前接受愛滋病醫療團隊治療中。衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，明天就是七夕情人節，建議情人們談情說愛，也別忘了做好防護措施，保護自己也保護情人。

朱朗軒說明，疾管署日前才公布台中新增1例M痘病例，使全國累積病例達33例，台中醫院上月就碰到3名二、三十歲年輕男子因泌尿道感染等症狀就醫，檢查後有2人感染愛滋等性病，1人單純泌尿道感染。

朱朗軒指出，其中23歲大學生是陽光肌肉男，酷愛打球與上健身房健身練肌肉，今年七月初就醫時表示，陰莖上長很多不痛不癢小肉瘤，懷疑感染皮膚病，就醫被問及「有沒有性行為被感染？陽光男坦言「有可能」，經抽血檢查確定感染愛滋，目前由愛滋醫療團隊持續治療中。

另一名27歲男子尿道有分泌物發炎、21歲男陰囊潰瘍就醫，結果前者單純泌尿道感染鬆了一口氣，後者則是確診愛滋合併梅毒感染。

朱朗軒強調，臨床上常見的性病包括愛滋、淋病、菜花、梅毒，且通常愛滋患者因免疫力低下常會合併出現其他性病。台中醫院愛滋個管團隊結合泌尿科、婦產科、感染科與個管師，提供患者最強的心理支持與治療，染病民眾只要配合治療都可以讓疾病獲得控制。

朱朗軒提醒，如發現尿道炎、尿道出現不明分泌物、排尿時疼痛、生殖器上出現不明潰瘍、或身體皮膚出現肉瘤等症狀，建議找專科醫師抽血檢查，釐清是否感染性病或單純泌尿道感染，才能及時發現並治療。