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每隻500！強化狂犬病防疫 花蓮拾獲死亡鼬獾送驗就發獎勵金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里山區5月有民眾上山時，在赤科山產業道路看見一隻鼬獾疑似染上狂犬病，在原地不停打轉。圖／民眾提供
花蓮玉里山區5月有民眾上山時，在赤科山產業道路看見一隻鼬獾疑似染上狂犬病，在原地不停打轉。圖／民眾提供

花蓮縣位於台灣東部檢出鼬獾陽性案例的北界，近8個月已驗出11例狂犬病鼬獾陽性，為加強監控，縣府推出獎勵辦法，若拾獲死亡鼬獾送驗，每隻可領取500元，每次最多可送驗2隻。

花蓮縣動植物防疫所表示，國內從2013年起，狂犬病陽性案例超過95%都是鼬獾；花蓮從去年11月底至上月底，驗出狂犬病帶原的11例都是鼬獾，為加強防疫，推出獎勵措施，若在縣境內拾獲死亡個體，就近送鄉鎮市公所，填妥資料、提交發現地等資訊，經確認後，就可申請依程序撥付獎勵金，將試辦到年底或獎勵金用完為止。

動防所長周黃得榮表示，花蓮在國內東部狂犬病案例發生的北界，要監控北擴情況，並研究狂犬病病毒株的演化、點位分布、基因排序等，必須有更多樣本。

他曾聽民眾說，路上看到死亡鼬獾，一腳踢進河裡，如此一來就失去可能用來研究的樣本，站在防疫考量也配合中央政策，試辦獎勵辦法，希望增加鼬獾檢體的提交量，更有效監控並進行更多關於狂犬病的研究。

周黃得榮強調，獎勵措施是鼓勵民眾協助撿拾死亡鼬獾個體，共同參與防疫，「絕不是鼓勵大家獵捕鼬獾」，獵捕野生動物可能違反野生動物保育法規定，提醒民眾若發現死亡鼬獾，可戴手套撿拾，裝進塑膠袋中，就近送交鄉鎮市公所，再由公所寄到農業部獸醫研究所化驗。

若是在野外遇到野生動物，則要遵循「二不一要」原則，不要接觸或吃野生動物、不要棄養家中寵物、要每年定期攜帶家中寵物施打狂犬病疫苗

花蓮縣議會農業小組召集人、議員黃玲蘭認為政策立意良好，不會有人為了500元去獵捕鼬獾，呼籲民眾若在路上看到死亡鼬獾，可撿拾送驗，共同防疫。

花蓮縣政府試辦狂犬病監控送驗檢體獎勵金，鼓勵民眾共同參與狂犬病防疫工作。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府試辦狂犬病監控送驗檢體獎勵金，鼓勵民眾共同參與狂犬病防疫工作。圖／花蓮縣政府提供

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