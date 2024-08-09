統一超商連續4年獲「亞太暨台灣永續行動獎」肯定！響應SDGs今年奪8獎

2024第三屆亞太永續博覽會今年以「潮．永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌齊聚打造年度最大永續盛會，8月8日至8月10日活動期間亦舉辦「2024亞太暨台灣永續行動獎」及「第八屆台北金鵰微電影展」頒獎典禮，統一超商、統一超商好鄰居文教基金會分別提報永續專案及永續影片深獲肯定，統一超商榮獲「2024亞太暨台灣永續行動獎」共8項獎項1金、5銀、2銅佳績，是零售業獲獎數最多的單一企業。

「2024亞太暨台灣永續行動獎」共頒發「2024第三屆亞太永續行動獎」及「第四屆TSAA台灣永續行動獎」兩大主題獎項，旨在表揚實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）具卓越成果及貢獻的企業或機關學校。統一超商以「地球永續、你我日常」為號召，發揮永續影響力，將ESG融入企業文化與營運策略，落實永續管理。其中在「亞太永續行動獎」以「SDG12地球永續你我日常減塑專案」拿下金獎及「SDG04統一超商6,900+門市深入全台社區、校園扎根永續教育年影響超越50萬人次」榮獲銅獎。「台灣永續行動獎」則榮獲6項獎項：「SDG03幾點了咖啡館有閒來坐－銀獎」、「SDG04多元共融好鄰居同樂會－銀獎」、「SDG08安心動力，共融新未來－銅獎」、「SDG08微型創業好幫手！－銀獎」、「SDG12剩食循環再利用－銀獎」、「SDG17循環杯服務生活圈－銀獎」，展現統一超商積極以行動實踐聯合國永續發展目標SDGs。

統一超商和統一超商好鄰居文教基金會今年分別在「第八屆台北金鵰微電影展」183部永續微電影入圍作品中脫穎而出，透過永續影片展現推展SDGs目標的影響力，統一超商「公益激勵分享影片－有7 ELEVEN愛一直都在」透過表現門市深耕社區、全鄉全店的服務精神，獲得最高榮耀的「白金獎」；「好鄰居送餐隊－為愛出發」及「幾點了咖啡館－有閒來坐」深化樂齡友善照護服務，各自獲得銀獎；而統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫－陪伴，是夢想的起始」，陪伴青年團隊返鄉落地、支持在地產業永續發展，亦獲銀獎肯定。

統一超商強化ESG資訊揭露，日前發表「2023永續報告書」展現過去一年在永續發展的成果，聚焦「減塑」、「減碳」、「惜食」、「永續採購」四大永續專案規劃永續生活指引，並將永續績效與高階主管獎酬連結強化公司治理，2023年領先同業承諾溫室氣體盤查範疇一與範疇二，2050年達成淨零，以「實踐永續管理」、「共創永續治理」、「承諾產銷永續」、「成就永續地球」、「增進員工福祉」、「深耕社會公益」六大主軸，與利害關係人溝通長期推動ESG的成果。