思覺失調治療 長效針劑避早期斷藥可降12%再住院

國衛院團隊研究逾5萬名思覺失調症患者發現，若在首次住院時使用長效針劑藥物，並避免早期中斷用藥，比起未使用長效針劑，可降約12%再住院率，研究登上國際知名學術期刊。

此研究由國家衛生研究院副院長、神經及精神醫學研究中心特聘研究員陳為堅，帶領跨機構團隊進行，於今年6月發表在國際知名學術期刊「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open），今天由國衛院院長司徒惠康率領團隊召開記者會說明成果。

臨床資料分析師陳維說明，口服藥物治療思覺失調症，若停藥，患者體內藥物濃度會在1週內快速下降；長效針劑則可每2到3個月施打1次，且可有效降低門診病人再住院率。

但目前臨床使用仍以口服藥物為主，陳維指出，原因包含病人擔心使用針劑代表病情惡化，醫師又在門診端又難有時間與病人、家屬說明，因此多將長效針劑當作2線藥物使用。

門診時間有限，但患者在首次住院時，醫師會再次有契機可以跟家屬、病人溝通長效針劑使用的效果，可是過往學術上較缺乏大規模的首次住院病人接受長效針劑的追蹤研究。因此，國衛院針對國內2004到2017年首次住院的5萬6211名患者資料，進行分析。

分析發現，是否使用長效針劑，預後差異較不顯著。但若進一步分析使用長效針劑者有無「早期中斷」（僅施打過1次，且超過預定施打期後1個月仍未施打藥物）狀況，並透過統計方法消除年齡、性別、住院年代、首次住院長度、住院前3年抗精神藥物使用情形等差異，可發現使用長效針劑且未早期中斷者，再住院率較未使用長效針劑者，降低12到13%。

陳為堅指出，國外研究已發現，若醫療端以團隊方式跟病人、家人解釋，並提供期了解其他用藥者情況，有助提升用藥意願與配合度；因此建議開立長效針劑時，輔以臨床團隊協助釋疑、採醫病共享決策方式，有望減少早期中斷，發揮長效針劑預防再住院的效果。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，自2022年起於健保總額新增精神科長效針劑藥費27億元專款專用，去年預算使用率83%，將國內臨床治療長效針劑使用率提升至20%，追上國際水準；並推動後急性期照護計畫，由完整醫療團隊提供衛教說明，並透過廣泛布建社區心理衛生資源，提供患者後續支持，避免用藥中斷。