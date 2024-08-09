全民瘋奧運！人力銀行調查：64%上班族認為不應該付費看轉播

全民瘋巴黎奧運，根據1111人力銀行調查發現，有高達8成1的上班族在近期因為巴黎奧運登場，開始收看轉播或關心比賽；這次巴黎奧運，轉播時數受限，不少上班族為了看到想看的賽事，需要付費開通收視權利，但調查卻顯示，卻只有3成6的上班族認同使用者付費，相反的有6成4的上班族認為，奧運是體育殿堂最高賽事，不應該付費收看。

1111人力銀行調查指出，有高達8成1的上班族在近期因為巴黎奧運登場，開始收看轉播或關心比賽，關注賽事的原因包括，國家認同一種榮譽感71.4%、同儕或家庭大家一起收看的氛圍很歡樂57.1%、長期喜歡該項運動39.2%、欣賞某位運動員37.5%。

調查顯示，有65.3%的上班族有固定運動的習慣，平均一周運動3次，每次運動時間也達到50.2分鐘。

調查發現上班族最喜愛的運動項目包括慢跑68.0%、重量訓練40.4%、瑜珈/有氧運動/TRX38.2%，以及騎自行車36.1%。而上班族維持運動習慣的主要原因有，為了健康78.7%、為了追求更完美的體態/減肥65.9%、紓解壓力48.9%，以及享受美食不罪惡34.0%。調查也發現，這些有運動習慣的上班族，平均在31.6歲的時候，開始維持固定的運動習慣，而上班族每個月願意用來投入運動的金額為2,867元。進一步從身份別來觀察，單身的上班族固定運動的占比最高。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，在眾多運動當中，慢跑的成本最低，單身上班族擁有運動習慣的占比最高，主要原因在於，不需要配合另一半的作息，以及子女的行程，安排運動時會顯得更有餘裕。

曾仲葳表示，根據財政部公布的運動相關服務產業家數也發現，從2017年底的2,511家到2022年底的5,482家，5年來已經呈現翻倍成長，顯示運動的風氣已越來越普及。