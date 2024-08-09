愛喝咖啡、不運動超NG！網路熱議缺鈣可能導致的9大狀況竟然是這些

你今天補鈣了嗎？

《網路溫度計DailyView》

相信許多人都有「想快快長大，要多喝鮮奶補充鈣質」的觀念，不過，長大後就不用補鈣了嗎？現代人為了提振精神，天天一杯咖啡，下午喝手搖飲料、加上三餐外食、飲食重油重鹹、充斥加工食品和精緻甜點，肩負工作壓力的上班族更是經常久坐、缺乏運動。

這些NG飲食習慣與生活方式，都會加速鈣質流失！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點出網路討論度最高、可能導致缺鈣的9大狀況。

隨著年齡增長，人體對鈣的吸收能力下降，尤其懷孕婦女和正值哺乳期的新手媽媽要注意 ，適當補充鈣質和維生素D、多曬太陽、多運動，才能保持骨骼健康，究竟哪些狀況可能是由缺鈣造成的，除了吃保健食品之外，有哪些方式可以有效補鈣呢？趕快一起來看！

NO.1 抽筋

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大家應該都曾有抽筋的經驗吧！半夜熟睡時，小腿突然襲來一陣抽痛感，讓人好驚慌，導致抽筋的原因繁多，不過，當身體缺少鎂、鈣、鉀、維生素D等營養素時，也較容易發生抽筋的狀況。

千萬別輕忽能讓肌肉維持正常張力的鈣質，當鈣不夠時，可能會引發肌肉痙攣、抽筋等問題。 所以如果你經常抽筋，不妨多補充含鈣食物，包含鮮奶、傳統豆腐、小魚乾等，有助肌肉的正常收縮及神經感應性，藉此降低肌肉痙攣發生機率。

NO.2 骨質流失

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若遇到骨質流失問題，不僅容易造成骨折，更會引起背部酸痛等現象。鈣質是人體中含量最豐富的礦物質之一，也是人體建構骨質的重要營養素，根據衛福部國健署指出，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，6歲以下幼兒的鈣攝取不足率約6成，其他年齡層更達9成以上，顯示國人鈣質攝取普遍不足。

現代人長期久坐辦公室、缺乏運動，都應多攝取高鈣食物，才能升生活品質。忙碌一整天後，背部不再痠痛，精神滿滿的享受下班時光！

NO.3 失眠、多夢

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晚上總是翻來覆去，隔天上班永遠精神不濟怎麼辦？即使試圖放鬆，還是無法好好入眠，真的很困擾！失眠的原因有很多其中一個可能是鈣所致， 人體一旦缺鈣，不僅可能睡到一半清醒，也會難以再次入睡，每夜輾轉反側。 而鈣質能減少其中一個可能是鈣所致， 人體一旦缺鈣，不僅可能睡到一半清醒，也會難以再次入睡，每夜輾轉反側。 而鈣質能減少異常興奮而出現的多夢症狀。 不妨在睡前喝一杯鮮乳，讓自己更好入眠，迎接充滿活力的一天！

NO.4 疲勞易累

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夏天一到，許多人會莫名感到疲倦、全身乏力，有可能是夏日疲勞症候群的症狀之一！夏季的高溫會導致人體大量出汗，導致鈣和鉀的流失，因此感到疲乏無力。

夏季多喝冰鮮奶，不僅可以適度消暑，還能補鈣、促進身體代謝，緩解滲透全身的疲勞感。網友表示，「夏天喝冰鮮奶超舒爽」、「可以試試看在家用鮮奶做成冰品，健康又消暑」、「直接從冰箱裡拿出鮮奶，喝一杯補補鈣非常方便」。

NO.5 心情起伏不定

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最近是否經常覺得莫名暴躁，心情總是陰晴不定呢？雖然這些負面情緒的產生有諸多原因，不過，也可能是身體缺鈣的表現喔！鈣會影響神經系統，體內缺鈣的人，容易處於過度興奮的狀態，孩童可能會哭鬧不停，成人則容易出現急躁、神經質、易怒的情況。

被稱為天然鎮定劑的鈣，能有效地幫助人體調節情緒，民眾可多補充含有維生素D的鮮乳或鮭魚、雞蛋等食物，幫助鈣質的吸收！

NO.6 血壓過高

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鈣濃度和血管壁有很大的關係，血鈣失衡容易間接造成血壓升高等狀況。 除了高齡者應隨時控制血壓，年輕人高血壓的盛行率逐年提高， 隨著年紀增長、內分泌失調都有可能流失鈣質。

早餐喝鮮奶加燕麥片是相當不錯的選擇，除了鮮奶中富含的鈣質之外，搭配燕麥片中的β-聚葡萄糖，都能夠幫助穩定血糖和降低血中的膽固醇。

NO.7 心悸

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是不是有時候會覺得心跳變快或是心律不整呢？心悸發生的原因眾多，除了可能是作息或是緊張、焦慮等心理狀態所導致，缺鈣也有可能是影響的因素之一。

若身體缺乏鈣質時，可能會出現心悸的情況 ，要補充鈣質，其實很簡單。每天早餐搭配鮮乳或是自製芝麻鮮奶，不僅方便美味，還能幫助你保持健康！

NO.8 牙齒鬆動

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當我們有缺鈣的情況，便會反映在牙齒上，若發現有牙齒鬆動情形，請盡早就醫治療，了解是否為缺鈣問題。

若想預防牙齒脫鈣的情況，除了培養良好的口腔清潔，也可每天攝取適量鮮乳、小蝦米、丁香魚等食物來保養，網友討論提到，「家人平常都有在喝芝麻粉+鈣片補鈣」、「我媽煮飯都會多煮一些小魚乾、豆腐跟莧菜，我會買一些營養品，也多幫他補補鮮奶」。

NO.9 皮膚乾癢、膚況差

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皮膚時常覺得乾癢或是膚況變差？造成皮膚問題的原因有很多，根據刊登於2014年《歐洲皮膚科雜誌》（Eur J Dermatol.）的研究指出，鈣在人體皮膚角質細胞分化過程中扮演著不可或缺的「中央調節器」角色 ，隨著年齡的增長，人體吸收鈣質的能力也會逐漸下降，肌膚不但會失去光澤與彈性，表皮層也會變得細薄、脆弱敏感，間接引發乾癢的狀況。

若想減少皮膚乾癢等問題，飲食上應盡量注意營養均衡，多吃含有Omega-3的堅果、鮭魚、鯖魚、南瓜籽等「好油」。另外，鮮奶也是很好的蛋白質來源，能夠提供9種必需胺基酸的「完全蛋白質」，有效幫助肌肉、毛髮合成，並維持身體機能正常運作，網友提到，「原來皮膚和鈣質也有關」、「之前皮膚癢多喝鮮奶和吃鈣片就有改善了」。

各個年齡層都需要補鈣，每個人從出生到中老年各個年齡層的骨質都在增長，也會持續代謝流失。若想要適時補鈣，其中，鮮乳中的鈣質是最容易吸收的，因為鮮乳中的鈣磷比，接近吸收率最佳的比例， 早晚各一杯奶來達到足夠的鈣質攝取，是方便又美味的選擇。而挑選用心把關鮮乳來源，選擇獲得國際金獎肯定、並通過千項以上檢驗的鮮乳，從嚴謹的製程到一絲不苟的檢驗流程，每個環節都嚴格審查，同時保存美味及健康，讓家人小孩都能安心享用。

以上內容為網路聲量搜尋結果，症狀主因並非皆為缺鈣，請諮詢醫療專業人員。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月29日至2024年06月27日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

以上內容為網路聲量搜尋結果，症狀主因並非皆為缺鈣，請諮詢醫療專業人員。

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