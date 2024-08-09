雨區擴大 豪雨狂轟小琉球 北北桃大雷雨

雨區擴大！中央氣象署持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣（琉球鄉）有豪雨發生的機率，基隆、大台北、嘉義以南、宜蘭、花蓮、台東地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：屏東縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

其中，新北市、台北市、桃園市已大雷雨，中央氣象署表示，持續至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署說，今、明兩天低壓帶影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其今夜間至明清晨中南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東半部山區有局部大雨發生的機率，明天澎湖有短暫陣雨或雷雨。今、明兩天蘭嶼、恆春半島及明天桃園至苗栗沿海空曠地區易有較強陣風。