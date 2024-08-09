聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨區擴大 豪雨狂轟小琉球 北北桃大雷雨
雨區擴大！中央氣象署持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣（琉球鄉）有豪雨發生的機率，基隆、大台北、嘉義以南、宜蘭、花蓮、台東地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
豪雨：屏東縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
其中，新北市、台北市、桃園市已大雷雨，中央氣象署表示，持續至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
中央氣象署說，今、明兩天低壓帶影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其今夜間至明清晨中南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東半部山區有局部大雨發生的機率，明天澎湖有短暫陣雨或雷雨。今、明兩天蘭嶼、恆春半島及明天桃園至苗栗沿海空曠地區易有較強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言