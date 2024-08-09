地方創「生」：從閒置空間找尋育兒生機 許父母一個願生敢養的未來！

臺中市推動「區區親子館」和「公托倍倍增」，幫助年輕家庭，減輕育兒負擔。 圖／臺中市政府社會局 提供

「薪水跟不上房價和物價的漲幅，生了小孩怎麼養得起？」成家立業、生兒育女本是人生階段再自然不過的事情，但當生養子女的成本越來越高、社會環境的挑戰越來越多，生與不生，從必選題變成了選擇題。

「不敢生、不想生」成了年輕夫妻共同的擔憂，臺中市長盧秀燕也是母親，深知生兒育女不容易，所以推動「區區親子館」和「公托倍倍增」，幫助年輕家庭，減輕育兒負擔，讓臺中市成為全國「育兒最幸福」的城市。截至今(113)年6月，公托已由5處增加到45處，完成9倍增；親子館由4處增加到17處，超越4倍增。

到今年6月為止，公托已由5處增加到45處，完成9倍增；親子館由4處增加到17處。 圖／臺中市政府社會局 提供

「孩子的未來，我們一起扛！」一個城市的根基來自每一個穩固的家庭，父母對未來有盼望，孩子才會有希望。盧秀燕帶領市府團隊，積極整合各局處資源，盤點市場、學校、活動中心等餘裕的公共空間，編列預算，廣設公托和親子館，讓育兒的觸角延伸到每一個社區中，希望單打獨鬥的小家庭，能在社區和政府的支持下，願生敢養。

於是，原本阿公阿嬤們採買民生用品的臺中西屯何厝市場二樓，現在成了「西屯親子館與何安公托」，是孩子們的幸福堡壘；潭子鄉民代表會的辦公場地，巧思重建，變身為「潭子親子館與潭陽公托」，以繽紛的馬卡龍色系與溫暖的木質風格，歡迎孩子們到這裡學習遊戲，吉祥物筍仔作為竹林守護者，充分展現在地特色。

西屯親子館，孩子的幸福堡壘。 圖／臺中市政府社會局 提供

繽紛馬卡龍外觀的潭子親子館。 圖／臺中市政府社會局 提供

神岡區公所的空地，以「家的開始」作為設計發想，外觀彩繪五顏六色的小房子，後方開闢農場讓孩子採摘新鮮蔬果，這是「神岡兒少家庭福利館」，一座大人齊力為孩子共築的新家。此外，還有龍井龍津公托、外埔馬鳴公托、石岡萬安公托、南屯建功公托等，都是市府與地方共創的育兒基地。

家的開始，在神岡兒少家庭福利館落實。 圖／臺中市政府社會局 提供

家的開始，在神岡兒少家庭福利館落實。 圖／臺中市政府社會局 提供

「謝謝耐心的托育人員，讓我不用再一個人孤單育兒。」「家裡附近就有親子館跟公托，孩子多了一個安心的去處，真的好方便！」不少托育資源稀缺的地區，都因為有了公托跟親子館的設置，能享有優質的幼兒照顧品質跟健全的托育環境。

給予年輕父母支持，讓年輕爸媽敢生敢養，這是市府全力以赴的地方創「生」終極目標！

健全的托育環境，使臺中市成為全國「育兒最幸福」的城市。 圖／臺中市政府社會局 提供

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