40歲女反覆上腹痛 揪出非結石急性膽囊炎作怪

40多歲女性飽受反覆上腹痛所苦，甚至痛到吐，竟是非結石急性膽囊炎作怪。醫師提醒，非結石急性膽囊炎通常是體質問題，若反覆上腹痛，即便休息1、2小時可緩解，仍應儘速就醫。

沒有結石也會膽囊炎，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天記者會說明，急性膽囊炎最常見的發生原因是膽結石，但有些膽結石在超音波檢查時不一定可以發現，也有部分人是因膽汁過於濃稠，流動不順，無法順利流到腸道，造成發炎；此外，感染、腫瘤等也可能引起阻塞發炎。

他舉例，1名40歲女性個案就是典型非結石急性膽囊炎，3年前因上腹斷斷續續疼痛超過6週而就醫，當時超音波顯示膽囊腫大，沒有膽結石、抽血也無異常，懷疑是急性膽囊炎，給予藥物治療後症狀改善，膽囊消腫。

邱展賢表示，雖然個案持續追蹤，最近卻又開始反覆右上腹疼痛難耐，甚至痛到吐，門診抽血檢查結果，無高膽固醇及高血脂，超音波可見膽囊腫大到5公分，足足一個拳頭大小，膽汁濃稠且明顯分層，膽汁出口阻塞無法順利流出，給予藥物止痛協助膽汁流出，並配合藥物預防膽結石的發生，後續定期追蹤。

非結石急性膽囊炎成因主要是體質，邱展賢說明，大致有3種可能，首先是天生膽囊收縮功能較差，膽汁沒有辦法排的很乾淨，或是天生的膽汁酸、膽固醇跟卵磷脂組成比例不佳，還有本身為膽固醇高的體質，結果都造成膽汁淤滯和膽汁成石性增加。

邱展賢指出，非結石急性膽囊炎約占所有急性膽囊炎病例的5到10%，以男性稍多，各年齡層皆可能發生，又以40到50歲及80到90歲較常見。好發於有膽囊炎家族史者、肥胖、快速減重者、經常斷食者、高血脂、正在接受高血脂治療者，或是有相關疾病體質者及多產女性。

非結石急性膽囊炎常見症狀，包括疼痛發作超過30分鐘，疼痛時可能伴隨著噁心、嘔吐感，疼痛會向肩胛下區域輻射，常在半夜因疼痛被喚醒；也會在不同時間間隔出現的復發症狀；疼痛嚴重時，會中斷日常活動或須至急診室就診。

邱展賢提醒，雖然病人有時自行休息1至2小時後症狀會緩解，未治療可能反覆發作，嚴重個案會發生膽囊壁增厚、壞死及膽汁蓄膿，須緊急手術治療，不能輕忽。

預防膽囊炎，他建議應避免暴飲暴食，高油脂食物適量攝取，多吃蔬菜、水果、全榖類，多喝水，多運動，維持適當體重。也要提醒民眾，膽囊炎持續未治療，症狀會加重，嚴重時甚至有引發敗血症的可能，因此當出現腹痛時，應儘早就醫，找出病因，積極治療。