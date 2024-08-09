聽新聞
test
0:00 / 0:00
大半台灣都受影響 豪雨炸屏東縣 14縣市大雨
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣（琉球鄉）有豪雨發生的機率，嘉義以南、花蓮、台東地區及新北至雲林、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
豪雨：屏東縣。大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。
中央氣象署預報員謝佩芸表示，最近這段時間台灣都在大低壓帶附近，環境不是太穩定，尤其要注意短時強降雨可能發生的時間，中南部主要發生在深夜至清晨，有時會持續到上午，通勤時要注意。各地山區要留意午後大雷雨。此外，沒有下雨的時候，依然高溫炎熱，外出要防曬、多補充水分，預防中暑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言