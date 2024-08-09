大半台灣都受影響 豪雨炸屏東縣 14縣市大雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣（琉球鄉）有豪雨發生的機率，嘉義以南、花蓮、台東地區及新北至雲林、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：屏東縣。大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，最近這段時間台灣都在大低壓帶附近，環境不是太穩定，尤其要注意短時強降雨可能發生的時間，中南部主要發生在深夜至清晨，有時會持續到上午，通勤時要注意。各地山區要留意午後大雷雨。此外，沒有下雨的時候，依然高溫炎熱，外出要防曬、多補充水分，預防中暑。