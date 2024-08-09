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高雄再增6例類鼻疽個案 風災後累計14例

中央社／ 高雄9日電

高雄市再增6例類鼻疽確診，風災後累計增14例，個案居住楠梓區3例、梓官區2例、鳳山區1例，介於52歲至95歲間，其中僅1名50多歲男性無慢性病史，其餘皆有糖尿病、高血壓等。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高市6日至8日新增6例類鼻疽確診個案，加上7月31日至8月5日的8例類鼻疽個案通報，風災後出現14例，今年累計19例。發病症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。

衛生局表示，6日至8日新增的6例中，除一名50多歲男性無慢性病史外，其餘個案皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。目前1人已出院，其餘5人在一般病房治療中。

依據疾管署監測資料顯示，今年全國本土類鼻疽確定病例累計28例，為近5年以來同期最多，居住地分布為高雄市19例、台南市3例及桃園市、彰化縣、嘉義縣、基隆市、台中市、花蓮縣各1例。

衛生局表示，颱風凱米後高雄市累計確診病例14例，其中13例具慢性病及特殊疾病史。個案居住地分布於永安區、梓官區、楠梓區、林園區及鳳山區，其中以梓官區確診病例數7例居多。

經疫調，楠梓1個案於颱風期間家中有淹水，有接觸污水、污泥，另外11例住家鄰近積淹水區域、其餘3例個案住家及周邊社區雖未淹水，但發病前有涉水行走活動史。此外，5例個案身上發現有傷口。截至目前13例住院治療中，1例重症收治加護病房、1例已出院。

衛生局指出，類鼻疽是第4類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或污水而感染，也可因吸入、食入塵土或污水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，且常見吸入性感染，颱風過後1個月內確診個案會顯著增加。

衛生局說明，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見病徵有發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，須儘速以適當抗生素治療。

衛生局提醒，民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等任一疑似症狀應儘速就醫，並告知污水、污泥相關暴露史，以利即早診斷與治療。另外請醫師提高警覺，診療時如遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗。

衛生局已針對凱米風災後積淹水區域進行戶外環境消毒，並針對積水地下室進行預防性噴藥。衛生局呼籲民眾在處理土壤及積水時應穿戴防水手套及長靴，避免赤腳；尤其是高風險族群盡量戴口罩，避免感染病原菌。

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