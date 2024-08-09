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視察中榮智慧醫療 總統：台灣不是只有半導體

中央社／ 台中9日電

總統賴清德今天到台中榮民總醫院視察智慧醫療，他會中表示，智慧醫療就是台灣的國力，不只提升台灣人民的健康福祉，也協助國家在國際上交流，讓國際社會知道，台灣不是只有半導體。

賴總統今天在行政院政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、退輔會主委嚴德發等人陪同下，前往台中榮民總醫院視察智慧病房、遠距醫療中心及全自動智能檢驗室，民進黨籍立委蔡其昌、黃秀芳、何欣純與國民黨籍立委楊瓊瓔等人皆出席。

賴總統致詞時表示，台中榮總除了平時是民眾健康的守護者，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發揮最大的功能。另外，就是智慧醫療、精準醫療與再生醫療，在全國、亞洲甚至世界都是名列前茅。

賴總統說，全球智慧化的時代來臨，他有心率領團隊，將台灣打造為智慧國家，目標打造智慧城市、智慧工廠與生產，不管食衣住行都離不開智慧，醫療當然就是智慧醫療，榮總在智慧醫療的進步如此神速，相關模式可以提供給全國做參考。

賴總統提到，他接任總統後，接待很多國際貴賓，特別是邦交國，都希望台灣能協助建制智慧醫療，政府現在協助包括書面建制電子化，未來要協助數位法、自動化，這就是台灣的國力，智慧化與精準醫療，除提升台灣人民的健康福祉，也協助國家在國際上交流，讓國際社會知道，台灣不是只有半導體。

至於提升醫療工作條件，賴總統說，政府推動健康台灣深耕計畫預計編列100億元，癌症新藥基金也已編列預算，護理人員關心的三班固定或是夜班執行獎勵，以及健保的永續發展，也編列龐大預算，希望改善工作條件。

賴總統最後表示，醫療人員投入第一線工作就有使命，要盡能力幫助病人，就算要爭取自己的權利，都要再三思考是否能得到民眾的支持。

台中榮總 台灣人

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兌現政見 賴清德：健康台灣深耕計畫編列100億元預算

專訪邱泰源6／以充分授權 專業分工打破「太空人」質疑

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