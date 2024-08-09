台灣總人口連續43個月「生不如死」 六都這三縣市最慘

內政部9日公布最新人口統計，雖7月新生兒守住1萬人大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中六都以新北市、高雄市、台南市負成長最嚴重；另外，7月社會增加雖達4,702人，仍無法抵銷死亡與出生之間的差距。

根據內政部統計，今年7月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月增加16,900人，平均每天增加46.17人，與上月比較則減少3,576人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

從出生狀況來看，7月出生數為1萬424人，平均約每4.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為5.26‰，較上年同月減少467人，月減16人，依然守住1萬名新生兒大關；死亡人數則是為1萬8,702人，平均約每2.4分鐘一人死亡，自然增加為負8,278人。

仔細探究六都的自然增加數據，發現人口負數最嚴重前三名為新北市、高雄市、台南市；據統計，從2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達43個月。

社會增加部分，7月遷入人口數為8萬9,393人，年減1萬4,950人，遷出人口數為8萬4,691人，即便社會增加人口數4,702人呈現正成長，仍舊無法抵銷死亡與出生之間的差距。使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，接連七個月下降，回降至約2,340.9萬人。

此外，7月結婚對數合計8,924對，就縣市別來看，粗結婚率最高為台中市、其次為新竹縣、第三為台東縣；而在離婚數則為4,527對，離婚最多的為花蓮縣、其次為澎湖縣、再其次為屏東縣。