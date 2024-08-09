快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

台灣總人口連續43個月「生不如死」 六都這三縣市最慘

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新生兒守住萬人大關與社會人口增加，仍抵不過死亡人數。（取自Pexels）
新生兒守住萬人大關與社會人口增加，仍抵不過死亡人數。（取自Pexels）

內政部9日公布最新人口統計，雖7月新生兒守住1萬人大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中六都以新北市、高雄市、台南市負成長最嚴重；另外，7月社會增加雖達4,702人，仍無法抵銷死亡與出生之間的差距。

根據內政部統計，今年7月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月增加16,900人，平均每天增加46.17人，與上月比較則減少3,576人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

從出生狀況來看，7月出生數為1萬424人，平均約每4.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為5.26‰，較上年同月減少467人，月減16人，依然守住1萬名新生兒大關；死亡人數則是為1萬8,702人，平均約每2.4分鐘一人死亡，自然增加為負8,278人。

仔細探究六都的自然增加數據，發現人口負數最嚴重前三名為新北市、高雄市、台南市；據統計，從2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達43個月。

社會增加部分，7月遷入人口數為8萬9,393人，年減1萬4,950人，遷出人口數為8萬4,691人，即便社會增加人口數4,702人呈現正成長，仍舊無法抵銷死亡與出生之間的差距。使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，接連七個月下降，回降至約2,340.9萬人。

此外，7月結婚對數合計8,924對，就縣市別來看，粗結婚率最高為台中市、其次為新竹縣、第三為台東縣；而在離婚數則為4,527對，離婚最多的為花蓮縣、其次為澎湖縣、再其次為屏東縣。

新生兒 結婚

延伸閱讀

桃園航空城地主反區段徵收勝訴 市府：不影響整體開發

離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友

全台最大「桃園航空城」徵收案...2地主提告內政部 法院判他們贏了

為國土計畫法闢謠 內政部：土地遭劃農業區仍能變更

相關新聞

雨區擴大 豪雨狂轟小琉球 北北桃大雷雨

雨區擴大！中央氣象署持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣（琉球鄉）有豪雨發生的機率，基隆、大...

宮崎強震日本發布注意巨大地震資訊 林氏璧曝7重點：周期可能將至

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），警告未來一周注意可能會發生巨大...

雲嘉以南明天凌晨再次大雨 日本旅遊這2天注意瑪莉亞颱風

今明兩天台灣附近受到低壓帶的環境影響，天氣不是太穩定。中央氣象署預報員謝佩芸表示，其中，中南部地區從深夜到清晨，甚至到上...

日本罕見預警「南海海槽大地震」 旅行業者：暫無影響

日本宮崎縣東側海域當地時間昨天下午4時43分發生芮氏規模7.1地震，日本氣象廳更罕見發布「巨大地震」注意資訊，稱未來30...

大雷雨炸台南、高雄 慎防劇烈降雨、雷擊

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、高雄市，持續至上午10時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪...

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

越南一名31歲印度籍男子，劇烈腹痛前往醫院求診，經診斷後，醫師發現其體內竟有一條長達65公分的活鰻魚，更在肛門處發現了一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。