家長暑假救星 台北兒藝節落幕近10萬人次參與

邁入第25個年頭的台北兒童藝術節落幕，主辦單位台北表演藝術中心統計，中間雖因颱風一度打亂行程，但仍締造近10萬人次參與，更被家長譽為「暑假救星」，讓孩子透過表演接近藝術。

根據北藝中心的新聞資料，8月第1週甫落幕的2024台北兒童藝術節購票觀眾達2萬2000餘人；實踐文化平權，兒藝節今年擴大「前進社區」，在台北市10個行政區共推出10檔共60場免費演出，參與人次也近1萬5000人，加上藝術樂園、互動展覽以及戶外演出，總參與人數近10萬人次。

今年兒藝節共11檔焦點節目，2檔童創基地以及超過140場免費演出，其中重返大安森林公園露天音樂台的大型戶外演出，無論是FOCA福爾摩沙馬戲團的經典作品「潘朵拉的盒子」還是身聲跨劇場的「希望之翼」，都吸引許多民眾參與，單場參與人次即破3000人次。

台北兒藝節也成創作者醞釀創意的基地，2020年在兒藝節首演的「小路決定要去遠方」在當年大獲好評之後，連年演出，如今已成兒藝節招牌節目之一。這部由明日和合製作所所打造的兒童沉浸式劇場作品，內容探討情緒處理與彼此理解的課題，北藝中心期望兒藝節能成親子間互相理解的對話場域。