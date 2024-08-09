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雲嘉以南明天凌晨再次大雨 日本旅遊這2天注意瑪莉亞颱風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
現在嘉義以南到高雄、局部的屏東地區，陸續有對流在影響，氣象署仍針對以上地區發布大雨特報。本報資料照片
現在嘉義以南到高雄、局部的屏東地區，陸續有對流在影響，氣象署仍針對以上地區發布大雨特報。本報資料照片

今明兩天台灣附近受到低壓帶的環境影響，天氣不是太穩定。中央氣象署預報員謝佩芸表示，其中，中南部地區從深夜到清晨，甚至到上午這段時間，容易有局部的短暫陣雨或雷雨，且會有比較明顯的雨勢出現。其他各地上午高溫炎熱、比較晴朗，中午過後也要留意午後雷陣雨。

謝佩芸表示，從台灣一直到整個海面上是大低壓區的範圍，而在低壓區的南側水氣比較多，另輕度颱風瑪莉亞在日本東南側的位置，颱風未來會逐漸往北、朝日本移動，對台灣沒有影響。周日到下周一要前往日本的民眾，要注意颱風動態。

由於低壓帶南側水氣多，台灣環境又吹西南風，西南部海面上雲和對流發展比較明顯。不過，謝佩芸表示，北部、東半部地區上午天氣相當晴朗，沒下雨時依然高溫炎熱，高溫可以來到33至36度。

謝佩芸表示，目前台灣附近比較明顯的對流集中在西南側的近海到陸地上，從清晨到現在南部地區發生過比較明顯的降雨，氣象署甚至一度發布豪雨特報。現在嘉義以南到高雄、局部的屏東地區，陸續有對流在影響，氣象署仍針對以上地區發布大雨特報。從今天凌晨0時至目前為止，嘉義、台南地區，以及高雄北端比較接近台南沿海地區，已觀測到大雨100毫米的時雨量。

氣象署預測，這樣的降雨型態，會隨著環境風場的分布有日夜變化。謝佩芸表示，今天上午西南部沿海接下來會漸漸緩和，不過，中午開始隨著熱力作用的影響，各地午後雷陣雨會逐漸發展，尤其山區、接近山區的平地降雨會比較明顯一些，各地山區有短時強降雨，預期入夜會緩和下來。

不過，謝佩芸表示，深夜之後，西南風和台灣環境風場又有些交互作用，預計整個中南部沿海地區開始又會有短暫陣雨出現，甚至一直到明天清晨這段時間可能會是降雨最大的時候。所以明天清晨可能會跟今天發生類似的天氣情形，提醒中南部地區，尤其雲林、嘉義以南民眾，要特別留意明天上班時間前後，都會有比較大的雨勢出現，通勤和交通要注意安全。

未來1周降雨趨勢，謝佩芸表示，預計這樣的環境，今明兩天相當類似。夜間到清晨中南部沿海到平原地區會特別明顯，要留意可能有局部的短時豪雨。周日、下周一台灣附近仍受到西南風影響，雖然整體的不穩定度和今明兩天比起來稍微減緩一些，不過要留意各山區可能會有局部大雨，西南部沿海依然夜間到清晨會有降雨出現。

謝佩芸表示，預計到了下周二、周三整體水氣會比這段時間稍微少一些，各地大多時間多雲到晴為主，仍會有午後雷陣雨，中南部沿海清晨到上午依然有零星短暫雨。

謝佩芸說，最近這段時間台灣都在大低壓帶附近，環境不是太穩定，尤其要注意短時強降雨可能發生的時間，中南部主要發生在深夜至清晨，有時會持續到上午，通勤時要注意。各地山區要留意午後大雷雨。此外，沒有下雨的時候，依然高溫炎熱，外出要防曬、多補充水分，預防中暑。周日到下周一要前往東日本地區民眾要留意颱風資訊。

6小時降雨示意。圖／中央氣象署提供
6小時降雨示意。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

日本 颱風 高溫

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