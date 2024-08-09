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北市今年首例腸病毒感染併發重症病例 10月大男嬰一度休克

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今年出現首例腸病毒感染併發重症個案，10個月男嬰7月底出現身體不適就醫，經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房，疾管署昨研判檢驗結果是克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。此為示意圖。記者林澔一／攝影
北市今年出現首例腸病毒感染併發重症個案，10個月男嬰7月底出現身體不適就醫，經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房，疾管署昨研判檢驗結果是克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。此為示意圖。記者林澔一／攝影

北市今年出現首例腸病毒感染併發重症個案，10個月男嬰7月底出現發燒及嗜睡等症狀，加護病房治療期間曾出現肺水腫及休克，經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房；衛福部疾管署昨天研判檢驗結果是克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。截至昨天，全國腸病毒感染併發重症共5例，其中感染克沙奇A2型3例及A10型2例。

依據疾管署監測資料，今年全國第31周7月28日至8月3日腸病毒門急診就診數1萬1079人次，高於全國流行閾值1.1萬人次，北市該周腸病毒門急診就診數計919人次，低於流行閾值1100人次。

北市衛生局今公布，一名出生10個月男嬰，7月25日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢，在加護病房治療，期間曾出現肺水腫及休克，衛福部疾管署8月8日研判檢驗結果為克沙奇A2型腸病毒感染併發重症；個案經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房。

衛生局說，國內腸病毒疫情雖趨緩，仍處流行期，尤其家中有嬰幼兒的民眾，更應提高警覺。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。

民眾可至北市14家腸病毒重症責任醫院，包含台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰、萬芳、振興、北醫、台安醫院，以及北市聯醫中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區就醫，把握治療黃金期。

衛生局提醒，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用500ppm漂白水（1公升清水加10c.c.漂白水）進行環境清潔，如清潔嘔吐及排泄物，則使用1000ppm漂白水（1公升清水加20c.c.漂白水）。

腸病毒 衛生局

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