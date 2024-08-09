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華信航空睽違7年再招空服員 符合2條件可報考

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華信航空時隔7年再招募空服員。圖／華信航空提供
華信航空時隔7年再招募空服員。圖／華信航空提供

華信航空因應今年引進3架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線增班及國際航線疫後陸續復飛的人力需求，睽違7年後首度舉辦客艙組員招募，即日起至8月18日下午5時開放網路報名，凡具有大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者皆可報考。

華信航空說，客艙組員需有親切服務態度和良好表達能力，有助於主動與旅客溝通互動，歡迎具親和力、服務熱忱及大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者報考，將提供完善的專業訓練、福利及生涯規畫。

華信航空表示，報考者通過書面資料審核，預計9月7日進行初試、9月14日進行複試，應試者通過初、複試及綜合評量階段，將安排11月到華信航空報到受訓。經專業職前訓練完成，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。

另外，華信航空也說，同時也持續招募國籍民航副機師，開放具有飛行經驗的機師報考，報名時間為即日起至9月1日下午5時。

機師 航線 華信

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