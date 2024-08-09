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漢斯季默操刀 捍衛戰士交響音樂會10月首度來台

中央社／ 台北9日電

奧斯卡金獎得主漢斯季默操刀，英國皇家阿爾伯特音樂廳（Royal AlbertHall）全新製作，「捍衛戰士：獨行俠」電影交響音樂會9月27日將在阿爾伯特音樂廳世界首演，10月將首登台北國家音樂廳。

電影「捍衛戰士：獨行俠」再掀電影熱潮，全球觀眾揚棄串流平台走進電影院，只為一睹湯姆克魯斯（Tom Cruise）率眾演員突破極限，親駕F/A-18戰鬥機空中對戰，感受大螢幕才能展現的真實細節，這部電影全球票房達14.54億美元（約445億元台幣）。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，這場電影交響音樂會一開場將會響起「捍衛戰士」主題Top Gun Anthem音樂，這段作曲家哈洛德．方特梅耶（HaroldFaltermeyer）在1986年寫下的主題旋律，在2022年「捍衛戰士：獨行俠」電影中仍是不可或缺的核心主題。

2022年「捍衛戰士：獨行俠」電影除了哈洛德的音樂之外，也邀請奧斯卡金像獎作曲得主，知名電影配樂家漢斯季默（Hans Zimmer）主力操刀，加上近2集「不可能的任務」電影配樂家羅恩．巴夫（LorneBalfe）加入，三大師電影配樂家共創傳奇作品，也為當代電影配樂團隊相互合作立下典範。

除此之外，共和世代（OneRepublic）量身打造IAin't Worried，以輕鬆搖滾曲調貫穿，為電影點綴幽默；湯姆克魯斯還邀請天后女神卡卡（Lady Gaga）作曲及獻唱電影主題曲Hold My Hand，嗓音穿透在旋律之間，結尾電吉他支撐歌聲直到情感高潮，這些都將現場播放原聲帶重現。

「捍衛戰士：獨行俠」電影交響音樂會將於10月11日及10月13日演出，地點在台北國家音樂廳，由鄭立彬指揮長榮交響樂團演出，音樂廳現場將有技術總監、成音工程師、製作經理3人都會飛來，要讓交響樂發揮專長，展現無法取代的臨場震撼。

交響樂團 電影 音樂會

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