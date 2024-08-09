颱風後高雄新增14例類鼻疽確診 衛生局提醒這類人注意

高雄市8月6日至8日新增6例類鼻疽確診個案，今年度已累計19例，為全國最高。衛生局提醒，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，有慢性病及特殊疾病史民眾要特別注意，外出時盡量佩戴口罩。

這6例確診個案年齡介於52至95歲間，發病日為7月24至8月3日，居住地為楠梓區3例、梓官區2例、鳳山區1例；症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。除了1名50多歲男性，其餘皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。

依據疾管署監測資料顯示，今年全國本土類鼻疽確定病例累計28例，為近5年來同期最多，其中高雄市19例最高。衛生局表示，凱米颱風過後高雄市累計確診病例14例，其中以梓官區7例最多。

14例中1例於楠梓區住家颱風期間有淹水，有接觸汙水汙泥，另11例住家鄰近有積淹水，其餘3例住家及周邊社區雖未淹水，但發病前有涉水行走的活動史；另5例個案身上發現有傷口。

經疫調14例中13例有慢性病及特殊疾病史；14例中僅1例已出院返家，13例目前住院治療中，其中1例重症收治加護病房。衛生局表示，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，或有發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大等症狀，可能導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。

衛生局指出，類鼻疽是第四類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或汙水而感染，也可因吸入、食入塵土或汙水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，且常見吸入性感染，颱風過後一個月內確診個案顯著增加。