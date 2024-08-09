男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

越南一名31歲印度籍男子，劇烈腹痛前往醫院求診，經診斷後，醫師發現其體內竟有一條長達65公分的活鰻魚，更在肛門處發現了一顆檸檬。幸好經過緊急手術，異物成功取出，男子恢復狀況良好。台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，這一類從「痛苦中尋求快感」的行為，原因不明，也很難解釋，但塞入活鰻魚，「真的太誇張了」。

據「ODDITYCENTRAL」報導，這名男子在上月27日時感到腹痛難耐，且疼痛感不斷加劇，就醫治療。醫師問診時男子坦承，他稍早前將一條活鰻魚塞入肛門，於是醫師立刻安排超音波和X光檢查。檢查結果，活鰻魚卡在男子腹腔中，還咬穿了他的直腸和結腸，原本醫師打算從肛門取出鰻魚，但由於過程太過困難，最後決定剖腹取出。

「其實，從尿道、陰道、肛門等人體自然通道塞入異物，臨床上並不少見。」陳煜說，臨床曾收治一名男子從尿道塞入一根棉花棒，尋求快感，但沒想到愈塞愈深，且十分疼痛，最後無法自行取出，只好就醫，最後採膀胱鏡手術從尿道取出棉花棒。

而喜歡塞硬物到體內的，不只是男性。陳煜曾收治一名20多歲女子，因發燒、腹痛、陰道分泌物增多到急診就醫，檢查發現，女子陰道深處接近膀胱位置，有一塊硬物，且已有部分硬物穿破膀胱，引發陰道、膀胱發炎，且陰道、膀胱還有破損情形，必須進行緊急手術取出硬物及修補陰道、膀胱，沒想到，經手術取出的硬物，「竟是一塊LEGO積木」。

陳煜表示，詢問發現，該名女子平時就有把積木塞入陰道陰道的習慣，但都會記得取出，這一次，可能是忘記了，積木愈跑愈深，最後出現不適症狀才就醫治療。臨床上，最常看到民眾是喝酒後，在酒精刺激下，為追求刺激、快感，將異物塞入體內，但酒醒後卻完全忘記，引發危機。

陳煜說，此類將異物塞入體內，從「痛苦中尋求快感」的行為，原因不明，也很難解釋，但臨床觀察，這類族群以男性居多，常見高知識份子，可能平時壓力過大，甚至還有地下團體出現彼此集體性虐待的行為，以從中尋求快感，但提醒民眾不要把外來物塞入體內，以防造成難以預料的後果。