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大雨炸嘉南高屏 鄭明典籲今天出門前先查氣象署這張圖
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，嘉義縣、台南市已有豪雨發生，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不穩定區影響，要注意定量降水預報，出門前看雷達回波圖更好。
氣象署說，今天台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，且西南風稍增強，中南部地區降雨增加，整日不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢較明顯，局部甚至有短延時豪雨出現的機率，伴隨雷擊及強陣風，外出注意安全並記得攜帶雨具。其他地區大致為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨，在北部及宜、花山區亦有大雨出現的機率。
溫度方面，今天中南部因雲多降雨，高溫普遍為32至34度，而北部及東半部為33至35度，局部會再更高一些，尤其大台北盆地可能來到36度以上，沒下雨時感受悶熱，戶外活動仍要多補充水分。
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