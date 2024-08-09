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近期天氣5大重點 賈新興：遊北海道注意瑪莉亞颱風動態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
瑪莉亞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
瑪莉亞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

瑪莉亞颱風路徑有變化，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日至下周一遊日本北海道的民眾，需觀察其動態。

近期天氣有5大重點，賈新興表示，未來10天西南風影響水氣多，中南部降雨多，午後西北雨明顯，台東有局部焚風發生的機率。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶無明顯熱帶擾動發展之跡象。唯日本東南方外海至琉球群島東南方的大低壓區中，觀察周日之後仍有熱帶擾動或颱風發展的機會。8月下旬起至9月中旬前，南方水氣多，台灣降雨偏少機率高。8月28日起至10月中旬，環境有利颱風的生成。

他說，明天至下周四，於深夜至隔天白天，彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周五至18日，於深夜至隔天白天，嘉義以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

至於瑪莉亞颱風動態，賈新興表示，未來由東轉北的方向移動，對台灣天氣沒有影響。但是，周日至下周一遊日本北海道的民眾，需觀察其動態。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。日本東南方外海至琉球群島東南方的大低壓區中，觀察周日之後，仍有熱帶擾動或颱風發展的機會。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬起至9月中旬前，南方水氣多，台灣降雨偏少機率高。有利颱風生成環境顯示，8月28日起至10月中旬， 環境有利颱風的生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

日本 瑪莉亞颱風 賈新興

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瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

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