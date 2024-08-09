雙北、桃園及花東亮高溫燈號 中南部防局部大雨

中央氣象署預報，今天天氣不穩定，中南部應防局部大雨，氣象署也發布雙北、桃園及花東區高溫燈號資訊。

氣象署說，中午前後花蓮縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、新北市、桃園市、台東縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣溫方面，氣象署預測，因雲多下雨，中南部及東半部高溫普遍為攝氏33、34度，大台北、桃園地區及花蓮、台東局部近山區或河谷處可達36度以上，沒下雨時感受悶熱；另外，今天蘭嶼及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動應注意安全。

氣象署說，今天台灣受低壓帶影響，水氣偏多，天氣不穩定，且西南風稍增強，中南部地區及澎湖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨，中南部局部地區甚至可能有短延時豪雨，並伴隨雷擊及強陣風；午後在北部及宜、花山區也會有局部短暫雷陣雨，並有大雨的機率。

氣象署觀測，清晨至上午7時40分，嘉義縣鹿草及台南市南區，累積降雨量都超過100毫米。

氣象署觀測，第5號輕度颱風瑪莉亞今天清晨2時的中心位置在台北的東北東方約2460公里海面上，向北移動，對台灣天氣沒有直接影響。