快訊

整理包／狂賀「舉重女神」郭婞淳奪銅牌！「4大超商加碼限時優惠」一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後雷陣雨今更旺盛 下周赴日本注意輕颱瑪莉亞動態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨。白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，仍有陣雨，整天下下停停。本報資料照片
雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨。白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，仍有陣雨，整天下下停停。本報資料照片

低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨針對南部地區發布豪雨特報。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，今天台灣附近吹西南風，帶來較多水氣，雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨。白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，仍有陣雨，整天下下停停。

中部以北山區到大台北地區以及宜蘭，留意午後雷陣雨，廖于霆表示，預估今天也會發展得比較旺盛一點，建議下午避免前往山區與溪邊活動較好。

氣溫方面，廖于霆表示，不下雨的時候感覺比較悶熱，北部高溫33-36度，中部33-34度，南部32-33度，東半部32-33度，氣象署對花蓮發布高溫橙色燈號，大台北地區與台東發布高溫黃色燈號。空氣品質則因為下雨以及西南風增強關係，除了桃園以北是普通等級外，其他各地都是良好等級。

廖于霆表示，不穩定的西南風環境，要持續到明天白天，明天清晨西南部地區還是要經歷一波短時強降雨的過程。

至於第5號颱風瑪莉亞，下周前往日本旅遊的民眾，務必注意颱風動態。廖于霆表示，輕颱瑪莉亞目前在日本東南方海面，預測下周二到周三將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。未來1周台灣仍在低壓帶，受偏南風水氣影響，天氣不穩定，都是多雲時晴，午後雷陣雨的天氣型態。

輕颱瑪莉亞目前在日本東南方海面，預測下周二到周三將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。圖／取自中央氣象署網站
輕颱瑪莉亞目前在日本東南方海面，預測下周二到周三將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。圖／取自中央氣象署網站

日本 高溫

延伸閱讀

不只瑪莉亞颱風將侵襲日本 專家：下一個更有機會直接命中

南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

注意！西南風水氣增 粉專：今天深夜起南台灣有大雨

吳聖宇：去日本要注意瑪莉亞颱風 台中以南今斷續短暫陣雨或雷雨

相關新聞

嘉縣、台南1級淹水警戒 粉專：南部清晨至上午雨勢最猛烈

南部的民眾注意了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到西南風增強與陸風輻合影響，現在西南部近海有旺盛對流正在發展...

南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義市及高雄、屏東地...

不只瑪莉亞颱風將侵襲日本 專家：下一個更有機會直接命中

昨天凌晨2時瑪莉亞颱風生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，對台灣沒有直接威脅，但是要去...

雷達回波圖看南部有豪大雨 高雄網友驚訝：以為颱風變天了

中央氣象署今清晨5時許發布豪雨特報，指因受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天嘉義縣、台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，此...

原來香蕉優點這麼多！熱量低容易飽還美肌防中暑 加一物增甜味更營養

香蕉是平時相當常見的水果，不僅美味、營養豐富，吃起來也方便。一些健身族群，就會把香蕉當成澱粉補充的來源。甚至在夏天吃香蕉，還能夠有防範中暑的功效。

老後不煩人／別全靠子女 規畫老後生活應納「新家人」

高齡已是現在進行式，想要將來不麻煩別人，如何規畫老後生活、打造適合的居所，成了現代人重要課題。為此，有專家提醒老後的人生規畫，千萬別全仰賴子女，只有自己知道什麼樣的生活適合自己。究竟該如何增加韌性，培養老後適應力，來看看3位專家給的3帖藥方。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。