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午後雷陣雨今更旺盛 下周赴日本注意輕颱瑪莉亞動態
低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨針對南部地區發布豪雨特報。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，今天台灣附近吹西南風，帶來較多水氣，雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨。白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，仍有陣雨，整天下下停停。
中部以北山區到大台北地區以及宜蘭，留意午後雷陣雨，廖于霆表示，預估今天也會發展得比較旺盛一點，建議下午避免前往山區與溪邊活動較好。
氣溫方面，廖于霆表示，不下雨的時候感覺比較悶熱，北部高溫33-36度，中部33-34度，南部32-33度，東半部32-33度，氣象署對花蓮發布高溫橙色燈號，大台北地區與台東發布高溫黃色燈號。空氣品質則因為下雨以及西南風增強關係，除了桃園以北是普通等級外，其他各地都是良好等級。
廖于霆表示，不穩定的西南風環境，要持續到明天白天，明天清晨西南部地區還是要經歷一波短時強降雨的過程。
至於第5號颱風瑪莉亞，下周前往日本旅遊的民眾，務必注意颱風動態。廖于霆表示，輕颱瑪莉亞目前在日本東南方海面，預測下周二到周三將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。未來1周台灣仍在低壓帶，受偏南風水氣影響，天氣不穩定，都是多雲時晴，午後雷陣雨的天氣型態。
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