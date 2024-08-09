不只瑪莉亞颱風將侵襲日本 專家：下一個更有機會直接命中

昨天凌晨2時瑪莉亞颱風生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，對台灣沒有直接威脅，但是要去日本的民眾，要多留意它未來的變化。

他說，比較新的預報顯示，瑪莉亞颱風有機會在下周一、周二靠近日本本州東北或北海道一帶區域，不確定會影響哪個區域，但有接近陸地的可能性，因此要小心它所造成的影響。

瑪莉亞是季風環流圈中靠東側的擾動所發展起來的系統，吳聖宇表示，環流圈西側其實還有1個91W，已經在台灣以東徘徊兩三天，也造成台灣附近的天氣較為不穩定。

目前91W正在隨著環流圈南側的西南季風向東緩慢移動，吳聖宇表示，等到瑪莉亞被往北拋出後，有機會接續西南季風，並且逐漸東移到水平風切輻合較好的位置（環流圈東側），然後應該會跟瑪莉亞一樣發展起來，成為下一個熱帶性低氣壓或颱風。但是同樣往北的機會大，有可能同樣被往北拋向日本一帶，但是位置會更偏西，更有機會直接命中日本，因此瑪莉亞過後，下周後期要去日本的朋友要特別注意91W未來的變化。

吳聖宇表示，雖然這兩個系統都不至於直接威脅台灣，但是卻帶動西南季風向北調整位置，已經逐漸來到台灣海峽南部，今天還有可能還會更往北擴展。

他說，雖然西南季風的風速不是很強，沒有達到所謂的西南氣流的等級，但是夾帶的水氣多，季風接近岸邊後更為減速，再配合海陸風次環流的條件，上午之前在彰化以南沿海地區預報有相當明顯的降雨出現，也就是有可能會有對流系統會因為這樣的不穩定環境而發展起來，帶來較大的雨勢。

今天白天的天氣還是不穩定，吳聖宇表示，水氣偏多加上白天的熱力作用，可能會換成內陸、島上山區的熱對流旺盛發展，帶來局部大雷雨現象，到明天清晨則再度回歸到中南部沿海的海陸風次環流降雨，預報看起來還是有較大雨勢出現的機會。

吳聖宇表示，一直要等到明天白天之後，西南季風的位置才有較為往南調整的趨勢，水氣較多的情況出現改變，因此周末期間的降雨有機會較為減少下來，不過台灣仍在低壓帶的範圍內，山區的午後雷雨依然會出現。

吳聖宇說，接下來這一段期間，一直到下周，低壓帶都預期還是會持續糾纏在台灣附近，比較不穩定的天氣應該還會維持下去，要隨時多留意最新的天氣資訊。