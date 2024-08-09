嘉縣、台南1級淹水警戒 粉專：南部清晨至上午雨勢最猛烈
南部的民眾注意了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到西南風增強與陸風輻合影響，現在西南部近海有旺盛對流正在發展，目前台南已出現短時強降雨，台南安南區最大時雨量62毫米。根據氣象署的預測，清晨至上午間雨勢會最為猛烈。
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義市及高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。豪雨：嘉義縣、台南市，大雨：嘉義市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署並針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台南市新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、北區、安南區、安平區、中西區。
根據經濟部水利署防災資訊網，嘉義縣一級淹水警戒 : 朴子市、六腳鄉，二級警戒 : 太保市、新港鄉、新港鄉。台南市一級警戒：新市區、永康區、新化區、後壁區、柳營區、新營區，二級警戒 : 麻豆區、安南區、七股區。
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