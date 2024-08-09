快訊

美就業數據報喜 道瓊大漲683點、那指勁揚2.87%

南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

嘉縣、台南1級淹水警戒 粉專：南部清晨至上午雨勢最猛烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
淹水警戒區域。圖／取自經濟部水利署防災資訊網
淹水警戒區域。圖／取自經濟部水利署防災資訊網

南部的民眾注意了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到西南風增強與陸風輻合影響，現在西南部近海有旺盛對流正在發展，目前台南已出現短時強降雨，台南安南區最大時雨量62毫米。根據氣象署的預測，清晨至上午間雨勢會最為猛烈。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義市及高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。豪雨：嘉義縣、台南市，大雨：嘉義市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署並針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、北區、安南區、安平區、中西區。

根據經濟部水利署防災資訊網，嘉義縣一級淹水警戒 : 朴子市、六腳鄉，二級警戒 : 太保市、新港鄉、新港鄉。台南市一級警戒：新市區、永康區、新化區、後壁區、柳營區、新營區，二級警戒 : 麻豆區、安南區、七股區。

大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站

台南 嘉義 大雷雨

延伸閱讀

凱米颱風造成台南安南區淹水 陳亭妃開座談會找出原因

上班小心！4縣市大雷雨轟1小時 中南部9縣市豪大雨特報

八掌溪溢堤釀水上鄉洪澇災情 嘉縣議員指天災加人禍

立委王育敏追蹤風嘉縣災後重建 呼籲重建工作不能捉大放小

相關新聞

自由潛水無照帶客 觀光署修法重罰

近年自由潛水活動蔚為風潮，交通部觀光署配合相關條文預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，明確規定若未持教練證明帶客最高可開罰...

身障權法要修 歧視言論可罰60萬

已故罕病律師陳俊翰曾在網路節目中被言語歧視，導致社會譁然。「身心障礙者權益保障法」已規定傳播媒體不能對身障者有歧視稱呼，...

書展逆勢成長 儀式感抓住讀者

博客來網路書店宣布明年進軍東區新商場開實體書店，震撼業界。出版界分析，圖書銷售已逐漸由「內容銷售」走向「體驗經濟」，人們...

不只果香、薄荷 加味菸擬禁27添加物

為加速加熱菸在國內審查上市，部分菸商拋出上市後「年增二百億菸捐稅」與「獲得百億癌症新藥基金」等議題。台灣拒菸聯盟昨表示，...

我的經驗／70歲活龍敗給下背痛

我平時喜歡運動，無論仰臥起坐、深蹲、瑜伽、慢跑…，都難不倒我，身體靈活度極佳，七十高齡的人，仍精力充沛，四處遊山玩水，讓...

不只瑪莉亞颱風將侵襲日本 專家：下一個更有機會直接命中

昨天凌晨2時瑪莉亞颱風生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，對台灣沒有直接威脅，但是要去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。