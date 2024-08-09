南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義市及高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。豪雨：嘉義縣、台南市，大雨：嘉義市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署並針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪莉亞偏北前進，經日本東方海面，未脫離大低壓環流，轉西北侵襲日本北部。歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來1周大低壓環流的型態仍維持，更多擾動陸續在其中發展，並受其導引，皆無侵台機率。台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合、午後地表加熱，皆能激發強對流。

今天白天仍偏熱；吳德榮表示，台灣水氣多，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部雷陣雨，午後有強對流發展，擴展至山區及部分平地，其中有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。北部25至36度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。

吳德榮表示，明天、周日晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部陣雨或雷雨，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率。