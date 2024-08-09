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「來當神隊友！」 陳世凱父親節推薦衛福部爸爸手冊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人陳世凱於父親節分享「好爸爸秘笈」，由衛福部推出的「爸爸手冊」。圖／陳世凱臉書
行政院發言人陳世凱於父親節分享「好爸爸秘笈」，由衛福部推出的「爸爸手冊」。圖／陳世凱臉書

8月8日是父親節，身為人父的行政院發言人陳世凱，也特別透過臉書分享衛福部推出的「爸爸手冊」，裡面翔實教學從懷孕期間的準備到孩子出生後如何學習當好爸爸，特別是「照顧新生兒必備5技巧」最讓他有感。他指出，這本手冊能幫助新手爸爸更了解育兒重點，「各位爸爸們，一起來當神隊友吧！」

陳世凱回憶，當初太太懷第一胎時，他們都很手忙腳亂，懷孕的知識只能依靠前輩的建議或翻閱書籍，但有時也不確定資訊的正確性。父親節他特別向即將成為爸爸、已經是爸爸、或希望成為爸爸的朋友們介紹衛福部推出的「爸爸手冊」。

陳世凱說，這本手冊分成九個章節，涵蓋懷孕期間的準備、學習當爸爸、善用育兒資源等。他認為，最有感的是「照顧新生兒必備5技巧」，一開始很難判斷如何與寶寶互動，但這本書提供了非常實用的建議。

陳世凱指出，希望這本手冊能幫助新手爸爸們更了解孕產過程，掌握一歲前的育兒重點，讓大家更快進入狀況，「各位爸爸們，一起來當神隊友吧！」

爸爸 育兒 陳世凱

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